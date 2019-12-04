2019-12-04T16:56:49+03:00
Происшествия

Семье застреленной на Гайве жительнице Перми выплатят 500 тысяч рублей

Другим пострадавшим - от 200 до 400 тысяч
Андрей МАТЛИН
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Погибшая пермячка воспитывала единственного сына. Фото: соцсети.Погибшая пермячка воспитывала единственного сына. Фото: соцсети.
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В Перми рано утром 4 декабря в микрорайоне Гайва 50-летний Дмитрий П. в состоянии наркотического опьянения устроил стрельбу, он застрелил женщину и ранил двух мужчин. Одному из пострадавших чудом удалось спастись.

На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены.

Заместитель правительства Пермского края Татьяна Абдуллина проинформировала, что семье погибшей будет выплачена финподдержка в размере 500 тысяч рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести повреждений. Также пострадавшим и их семьям оказывается психологическая помощь. «Готовы оказывать необходимую поддержку сверх озвученных рамок», - добавила Татьяна Абдуллина, выразив соболезнования семье погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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