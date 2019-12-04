2019-12-04T16:09:05+03:00
Происшествия

Следователи опубликовали видео из квартиры пермяка, который устроил стрельбу по прохожим

Также они показали фото разбитых пулями машин
Елена КОНОВА
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Утром 4 декабря житель пермского микрорайона Гайва Дмитрий П. взял ружье, пошел на улицу и стал стрелять во всех, кого видит. В результате погибла прохожая, 50-летняя Елена Х., пострадал сотрудник Росгвардии и таксист, а еще один водитель чудом избежал смерти, успев пригнуться.

Следователи опубликовали видео из квартиры мужчины. На видео - обычная квартира в хрущевке. Стеклянный шкаф, где стоят фотографии, разбит выстрелами. На полу - стопка книг и бутылка.

Также в видео показали автомобили, по которым стрелял Дмитрий П. Все они в разбитом стекле и с пробоинами от пуль.

Сейчас Дмитрий задержан и находится в больнице под конвоем.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование продолжается.

Осмотр квартиры пермского стрелка. Видео СУ СКР РФ.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении 50-летнего жителя Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, п. а, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, ранним утром 4 декабря 2019 года в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле. В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики. Продолжается проведение осмотров мест происшествий с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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