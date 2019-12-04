Ружье мужчины, который устроил стрельбу в Перми, было зарегистрировано на его дочь

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-04T14:32:22+03:00

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Рано утром в Перми произошло ЧП. В Орджоникидзевском районе Перми местный житель устроил стрельбу. Злоумышленник застрелил 50-летнюю женщину, которая шла на работу, и ранил двух мужчин.

Стрелка задержали. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Как стало известно «КП-Пермь», некоторое время назад мужчина приобрел ружье для охоты. Оружие было оформлено на дочь.

- Она должна была получить разрешение на хранение оружия, которое выдается только после получения охотничьего билета, - сообщил председатель Правления Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. - Девушка должна была пройти нарколога и психиатра. Кроме того, разрешение выдается только после рапорта участкового о надлежащих условиях хранения оружия.

Согласно закону у каждого, у кого есть разрешение на хранение оружия, должен быть сейф, обитый железом или просто закрепленный железный ящик с двумя замками. Толщина железа не должна быть меньше 3 мм. Сейф должен быть спрятан от посторонних, а ключи должны храниться только у владельца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМИ: МУЖЧИНА УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ ПО ПРОХОЖИМ»

ИСТОЧНИК KP.RU