Соцсети: неизвестный устроил стрельбу на улицах Перми

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-04T06:47:35+03:00

В полиции сообщили, что информация уточняется. Фото: Гайваlive

По информации очевидцев, есть погибшие

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В Перми в Орджоникидзевском районе утром была стрельба. Местные жители сообщили об этом сегодня утром в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что рано утром в микрорайоне Гайва неизвестный устроил стрельбу. На место ЧП приехала полиция. Автор поста утверждает, что есть погибшие.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU