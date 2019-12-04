Соцсети: неизвестный устроил стрельбу на улицах Перми
По информации очевидцев, есть погибшие
В полиции сообщили, что информация уточняется. Фото: Гайваlive
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В Перми в Орджоникидзевском районе утром была стрельба. Местные жители сообщили об этом сегодня утром в социальных сетях.
Очевидцы пишут, что рано утром в микрорайоне Гайва неизвестный устроил стрельбу. На место ЧП приехала полиция. Автор поста утверждает, что есть погибшие.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU