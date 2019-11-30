В Перми пострадавший от укусов собак мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-30T17:22:31+03:00

Собаки напали на ребенка в частном секторе микрорайона Висим. Фото: Екатерина ГАСПЕР

Ребенок еще в реанимации

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Как сообщили «Комсомольской правде – Пермь» в пресс-службе Краевой детской клинической больницы, ребенок находится в отделении реанимации в хирургическом корпусе на ул. Баумана, 17.

- Врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий, - рассказали в больнице. – Угрозы жизни нет.

Напомним, 7-летний мальчик был доставлен в реанимацию в пятницу, 30 ноября, вечером после того, как его покусала стая собак. Трагическое происшествие случилось в микрорайоне Висим Мотовилихинского района, на улице Нагорная. Дети играли, катались с горки в логу. Также пострадал 11-летний мальчик, его увезли в травмпункт. Семилетнего мальчика доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, у него множественные укушенные раны туловища и конечностей, скальпированная рана головы, сильная кровопотеря.

Расследованием происшествия занимаются следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU