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Происшествия18 октября 2021 12:50

Директор охранного предприятия о стрельбе в школе под Пермью: «Услышала хлопок и стала смотреть на камеры»

Шестиклассник пронес ружье за 15 минут до того, как охранница заступила на смену
Алена ОВЧИННИКОВА
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В школе работает Следственный комитет.

В школе работает Следственный комитет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единственную школу в поселке Сарс, где утром 18 октября раздались выстрелы, охраняет ООО «Октябрьский щит». В руководстве компании объяснили, почему ребенку удалось пройти в школу с оружием незамеченным.

- Говорить не могу, у меня следственный комитет приехал, изымают документы, - только и смог сказать «КП» директор охранной организации ООО «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров, чья организация отвечает за безопасность в школе поселка Сарс.

Школа, где утром раздалась стрельба, единственная в поселке.

Школа, где утром раздалась стрельба, единственная в поселке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам директора охранного предприятия, вины его сотрудников в произошедшем нет, потому что в выходные и ночью школу охраняют сторожа, а охранник заступает на смену ровно в восемь утра и дежурит до 17.00. А шестиклассник с охотничьим ружьем прошел в школу за 15-20 минут до появления охранника на посту. Металлодетектора на входе в школе нет, поэтому система не среагировала на металл.

- Охранницы в то время на посту еще не было, она не заступила на смену, по инструкции она заступает ровно в восемь, а он прошел в здание в семь сорок, - пояснил Рэуфиль Кабиров. - Охранница зашла в школу 7.55, переоделась, вышла и услышала хлопок. Звук был похож на такой, словно парта или скамейка упала. Это на втором этаже было. Она посмотрела по видеокамере и увидела, что на самом деле произошло. После этого нажала на кнопку тревожной сигнализации и ребята приехали.

Здание оцеплено, все дети разошлись по домам.

Здание оцеплено, все дети разошлись по домам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в родной школе в поселке Сарс в Пермском крае утром 18 октября. Его основной мотив – расквитаться с девочкой, которая его обижала. Вдобавок ночью ему приснился сон, якобы ему пришел Бог и сказал взять оружие и идти убивать всех подряд.

Ребенок знал, где у отца лежат ключи от сейфа. Он достал охотничье ружье и пошел в школу. Выстрелить успел дважды, обезумевшего школьника остановила директор школы Галина Ивановна Зайцева.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, по факту противоправных действий подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Школьнику придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Будут разбираться и с отцом, который оставил огнестрельное оружие в пределах досягаемости несовершеннолетнего ребенка.

Школьник принес ружье за 15 минут до заступления охранницы на смену. Фото предоставлено жителями поселка.

Школьник принес ружье за 15 минут до заступления охранницы на смену. Фото предоставлено жителями поселка.

- За нарушение условий хранения владелец будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и лишен разрешения на хранение и ношение оружия, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Более подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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