Директор охранного предприятия о стрельбе в школе под Пермью: «Услышала хлопок и стала смотреть на камеры»

В школе работает Следственный комитет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единственную школу в поселке Сарс, где утром 18 октября раздались выстрелы, охраняет ООО «Октябрьский щит». В руководстве компании объяснили, почему ребенку удалось пройти в школу с оружием незамеченным.

- Говорить не могу, у меня следственный комитет приехал, изымают документы, - только и смог сказать «КП» директор охранной организации ООО «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров, чья организация отвечает за безопасность в школе поселка Сарс.

Школа, где утром раздалась стрельба, единственная в поселке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам директора охранного предприятия, вины его сотрудников в произошедшем нет, потому что в выходные и ночью школу охраняют сторожа, а охранник заступает на смену ровно в восемь утра и дежурит до 17.00. А шестиклассник с охотничьим ружьем прошел в школу за 15-20 минут до появления охранника на посту. Металлодетектора на входе в школе нет, поэтому система не среагировала на металл.

- Охранницы в то время на посту еще не было, она не заступила на смену, по инструкции она заступает ровно в восемь, а он прошел в здание в семь сорок, - пояснил Рэуфиль Кабиров. - Охранница зашла в школу 7.55, переоделась, вышла и услышала хлопок. Звук был похож на такой, словно парта или скамейка упала. Это на втором этаже было. Она посмотрела по видеокамере и увидела, что на самом деле произошло. После этого нажала на кнопку тревожной сигнализации и ребята приехали.

Здание оцеплено, все дети разошлись по домам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в родной школе в поселке Сарс в Пермском крае утром 18 октября. Его основной мотив – расквитаться с девочкой, которая его обижала. Вдобавок ночью ему приснился сон, якобы ему пришел Бог и сказал взять оружие и идти убивать всех подряд.

Ребенок знал, где у отца лежат ключи от сейфа. Он достал охотничье ружье и пошел в школу. Выстрелить успел дважды, обезумевшего школьника остановила директор школы Галина Ивановна Зайцева.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, по факту противоправных действий подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Школьнику придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Будут разбираться и с отцом, который оставил огнестрельное оружие в пределах досягаемости несовершеннолетнего ребенка.

Школьник принес ружье за 15 минут до заступления охранницы на смену. Фото предоставлено жителями поселка.

- За нарушение условий хранения владелец будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством и лишен разрешения на хранение и ношение оружия, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Более подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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