Что известно о стрельбе в школе под Пермью 18 октября 2021 года. Главное

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка.

- В начале девятого утра в Сарсинской средней школе прогремело два выстрела, в этот момент в здании было еще не так много людей. Часть школьников не успели прийти на занятия, а те, кто уже был в школе, успел закрыться в кабинетах или убежать, - рассказали в администрации поселка Сарс. - В считанные минуты на место прибыли оперативные службы: полиция, «скорая», МЧС, прокуратура…

Рассказываем все, что известно на этот час о стрельбе в школе под Пермью 18 октября 2021 года.

Остановила стреляющего шестиклассника директор школы

Узнав о стрельбе, к школе побежали перепуганные родители. Бежали прямо в тапках и в домашней одежде. Стоя у здания школы, они пытались дозвониться до своих детей. И плакали от безызвестности, когда трубку ребенок не поднимал.

Возле школы дежурит полиция. Фото предоставлено жителями поселка.

Перепуганные ребята тоже выбегали из здания школы. Многие уже сняли куртки и бежали по улице прямо в рубашках и блузочках. Кто-то домой, кто-то к друзьям, кто-то к детскому саду, который находится поблизости.

- Бегите домой, в школе стреляют, - кричали они тем, кто только шел на занятия.

Как оказалось, стрелял в школе шестиклассник. Он принес с собой на уроки охотничье ружье «Сайга», поднялся на второй этаж и начал палить в потолок и стену. Ребенка уговорила зайти в учительскую директор школы Галина Ивановна Зайцева, она и убедила потерявшего голову шестиклассника успокоиться и остановиться.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

- Школьник был задержан, обезоружен, оружие изъято, патроны изъяты, жертв и пострадавших от действий стрелявшего нет, - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. - Часть школьников, которые к этому времени успели прийти на занятия, находились в классах или в спортивном зале, но большая часть детей разъехалась или ушла домой. Кто-то из детей ушел с родителями, кто-то самостоятельно.

Малолетний правонарушитель в это время находился в школе и давал показания, с ним работали правоохранители. Не исключено, что подростка отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, ведь когда он открыл стрельбу, парень говорил о том, что ему приснился Бог и сказал идти и убивать всех подряд.

Чтобы не гулял, где попало, я купил ему компьютер

По неподтвержденной информации, ружье «Сайга» и полный портфель патронов, который был у подростка, принадлежат его отцу, который находится в разводе с матерью мальчика и живет в другом городе.

- Я каждый день звоню ему по три раза, вчера только не дозвонился, - рассказал отец мальчика. – Вчера несколько раз позвонил, но не дозвонился. Подумал, что он в бане. Сын любит играть в компьютерные игры, в танки и в другие. Молодежь сейчас спивается, поэтому я ему купил более-менее нормальный компьютер, чтобы он дома сидел, чем ходил где-то. В последнее время он разговаривал со мной не очень охотно, я позвоню, спрошу, как дела в школе, он ответит «нормально» и все.

Устроивший стрельбу шестиклассник учится в кадетском классе. Фото предоставлено жителями поселка.

- Он учится в кадетском классе, форма, строевая подготовка, особая нагрузка и все такое, - рассказали «КП» местные жители, чьи дети учились в одной школе с 12-летним подростком, утроившим стрельбу в школе поселка Сарс утром 18 октября.

Один ученик опосредованно пострадал из-за произошедшего: осколком разбитого стекла двери ему ранило ногу.

- По данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе поселке Сарс, в Октябрьскую ЦРБ поступил ребенок с ссадинами, - рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности. - Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Других жертв и пострадавших избежать удалось.

Нес околесицу про Бога

Местные жители говорят, что учится подросток хорошо, был спокойным, добрым мальчиком, потому-то после четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс. По одной из версий, парень принес в школе оружие, чтобы разобраться с девочкой, а перед тем, как начать стрелять, нес околесицу про Бога, что ночью ему приснился Бог и сказал, что ему нужно стрелять.

- Мы в своем небольшом слышали про стрельбу в пермском университете, но даже представить не могли, что это доберется и до нас, - говорит родители, пережившие жуткий шок после случившегося. – У кого-то из нас дети еще не доехали до школы, а у кого-то уже пришли на занятия и бежали потом по улице без курток, в одних рубашках.

В министерстве образования Пермского края сообщили, что сегодня все занятия в Сарсинской средней школе отменены. Родителей и детей просят сохранять спокойствие. О занятиях на следующий день будет сообщено дополнительно.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина, краевой минтербез проверит охранную организацию, обеспечивающую безопасность в образовательном учреждении. Сейчас в округ выехали специалисты министерства образования, в том числе и курирующие допобразование и работу с психологами.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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