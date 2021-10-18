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Происшествия18 октября 2021 10:35

Что известно о стрельбе в школе под Пермью 18 октября 2021 года. Главное

Собираем всю информацию о стрельбе в школе под Пермью 18 октября 2021 года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка.

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье своего отца. Фото предоставлено жителями поселка.

- В начале девятого утра в Сарсинской средней школе прогремело два выстрела, в этот момент в здании было еще не так много людей. Часть школьников не успели прийти на занятия, а те, кто уже был в школе, успел закрыться в кабинетах или убежать, - рассказали в администрации поселка Сарс. - В считанные минуты на место прибыли оперативные службы: полиция, «скорая», МЧС, прокуратура…

Рассказываем все, что известно на этот час о стрельбе в школе под Пермью 18 октября 2021 года.

Остановила стреляющего шестиклассника директор школы

Узнав о стрельбе, к школе побежали перепуганные родители. Бежали прямо в тапках и в домашней одежде. Стоя у здания школы, они пытались дозвониться до своих детей. И плакали от безызвестности, когда трубку ребенок не поднимал.

Возле школы дежурит полиция. Фото предоставлено жителями поселка.

Возле школы дежурит полиция. Фото предоставлено жителями поселка.

Перепуганные ребята тоже выбегали из здания школы. Многие уже сняли куртки и бежали по улице прямо в рубашках и блузочках. Кто-то домой, кто-то к друзьям, кто-то к детскому саду, который находится поблизости.

- Бегите домой, в школе стреляют, - кричали они тем, кто только шел на занятия.

Как оказалось, стрелял в школе шестиклассник. Он принес с собой на уроки охотничье ружье «Сайга», поднялся на второй этаж и начал палить в потолок и стену. Ребенка уговорила зайти в учительскую директор школы Галина Ивановна Зайцева, она и убедила потерявшего голову шестиклассника успокоиться и остановиться.

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

Галина Ивановна Зайцева - директор школы. Фото: ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край

- Школьник был задержан, обезоружен, оружие изъято, патроны изъяты, жертв и пострадавших от действий стрелявшего нет, - сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. - Часть школьников, которые к этому времени успели прийти на занятия, находились в классах или в спортивном зале, но большая часть детей разъехалась или ушла домой. Кто-то из детей ушел с родителями, кто-то самостоятельно.

Малолетний правонарушитель в это время находился в школе и давал показания, с ним работали правоохранители. Не исключено, что подростка отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, ведь когда он открыл стрельбу, парень говорил о том, что ему приснился Бог и сказал идти и убивать всех подряд.

Чтобы не гулял, где попало, я купил ему компьютер

По неподтвержденной информации, ружье «Сайга» и полный портфель патронов, который был у подростка, принадлежат его отцу, который находится в разводе с матерью мальчика и живет в другом городе.

- Я каждый день звоню ему по три раза, вчера только не дозвонился, - рассказал отец мальчика. – Вчера несколько раз позвонил, но не дозвонился. Подумал, что он в бане. Сын любит играть в компьютерные игры, в танки и в другие. Молодежь сейчас спивается, поэтому я ему купил более-менее нормальный компьютер, чтобы он дома сидел, чем ходил где-то. В последнее время он разговаривал со мной не очень охотно, я позвоню, спрошу, как дела в школе, он ответит «нормально» и все.

Устроивший стрельбу шестиклассник учится в кадетском классе. Фото предоставлено жителями поселка.

Устроивший стрельбу шестиклассник учится в кадетском классе. Фото предоставлено жителями поселка.

- Он учится в кадетском классе, форма, строевая подготовка, особая нагрузка и все такое, - рассказали «КП» местные жители, чьи дети учились в одной школе с 12-летним подростком, утроившим стрельбу в школе поселка Сарс утром 18 октября.

Один ученик опосредованно пострадал из-за произошедшего: осколком разбитого стекла двери ему ранило ногу.

- По данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе поселке Сарс, в Октябрьскую ЦРБ поступил ребенок с ссадинами, - рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности. - Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Других жертв и пострадавших избежать удалось.

Нес околесицу про Бога

Местные жители говорят, что учится подросток хорошо, был спокойным, добрым мальчиком, потому-то после четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс. По одной из версий, парень принес в школе оружие, чтобы разобраться с девочкой, а перед тем, как начать стрелять, нес околесицу про Бога, что ночью ему приснился Бог и сказал, что ему нужно стрелять.

- Мы в своем небольшом слышали про стрельбу в пермском университете, но даже представить не могли, что это доберется и до нас, - говорит родители, пережившие жуткий шок после случившегося. – У кого-то из нас дети еще не доехали до школы, а у кого-то уже пришли на занятия и бежали потом по улице без курток, в одних рубашках.

В министерстве образования Пермского края сообщили, что сегодня все занятия в Сарсинской средней школе отменены. Родителей и детей просят сохранять спокойствие. О занятиях на следующий день будет сообщено дополнительно.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина, краевой минтербез проверит охранную организацию, обеспечивающую безопасность в образовательном учреждении. Сейчас в округ выехали специалисты министерства образования, в том числе и курирующие допобразование и работу с психологами.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

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