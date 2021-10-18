Стрельба в школе в Пермском крае 18 октября 2021 года: онлайн-трансляция

Территория возле школы в Октябрьском. Фото: скриншот видео из соцсетей

В понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Октябрьского района Пермского края произошла стрельба. В учебное заведение зашел 12-летний подросток с ружьем в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела. Ученика удалось обезвредить директору школы. В результате происшествия никто не пострадал. Подростка задержали. Им оказался ученик 6 класса этой школы.

Местные жители говорят, что учится подросток хорошо, был спокойным, добрым мальчиком, потому-то после четвертого класса его без проблем приняли в кадетский класс. По одной из версий, парень принес в школе оружие, чтобы разобраться с девочкой, а перед тем, как начать стрелять, нес околесицу про Бога, якобы ночью ему приснился Бог и сказал, что ему нужно идти в школу и стрелять.