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Происшествия20 сентября 2021 14:05

Следственный комитет показал, как выглядит после стрельбы государственный университет в Перми

Эксперты обнаружили десятки гильз на месте происшествия
Анна Маркова
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Фото: кадр видео СКР.

Фото: кадр видео СКР.

Следственный комитет опубликовал видео последствий трагедии в пермском университете. На территории работают десятки сотрудников правоохранительных органов. Здание было обследовано кинологами с собаками.

Эксперты собирают вещественные доказательства, на полу множество гильз от оружия. На первом этаже на лестнице кровь, следователи берут образцы, именно там был обезврежен подозреваемый в нападении на университет, много разбитых стекол.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, более 20 ранены.

Обстановка в Пермском государственном университете после стрельбы

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