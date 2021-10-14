Тимур Бекмансуров признал свою вину в вооруженном налете на пермский университет

Заседание суда проходит в больнице. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Через три с половиной недели после страшных событий в пермском университете экс-первокурснику Тимуру Бексмансурову изберут меру пресечения. Заседание суда пройдет прямо в Пермской краевой клинической больнице. В зал, где проходит заседение, обвиняемого привезли под охраной на инвалидной коляске.

Заседание ведет судья Дзержинского суда.

- Бекмансуров полностью признал свою вину в деле о массовом убийстве в вузе, - сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

За время, прошедшее после нападения, виновник трагедии перенес несколько операций и лишился голени, но сейчас состояние пациента Бекмансурова улучшилось настолько, что врачи разрешили ему участвовать в судебном заседании.

- Сам налетчик находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили "КП" в пермском краевом минздраве. - А в федеральных медучреждениях продолжают проходить лечение два пациента в удовлетворительном состоянии и четыре пациента в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент-юрист Тимур Бекмансуров устроил дерзкий вооруженный налет на пермский университет. В каске и бронежилете он вышагивал по кампусу с дробовиком и крушил все на своем пути. В результате налета погибли шестеро, получили травмы и ранения более 40 человек.

Остановил Бекмансурова 29-летний сотрудник ГИБДД Константин Калинин, разрядивший в обезумевшего первокурсника всю обойму. За смелость и самоотверженные действия он получил награду.

Более подробно на тему «Стрельба в Пермском университете» можно прочитать здесь.

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