Суд арестовал пермского студента-убийцу на два месяца

Тимура Бекмансурова привезли в зал на инвалидной коляске. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Пермской краевой клинической больнице, где проходил лечение нападавший на университет Тимур Бекмансуров, проходит заседание суда. В зал обвиняемого привезли под охраной на инвалидной коляске. 14 октября ему была избрана мера пресечения.

Заседание вел судья Дзержинского суда.

Следователь попросил два месяца ареста на время следствия нападавшему на Пермский университет, где погибли 6 человек, еще несколько десятков были ранены. Бекмансурова арестовали до 13 декабря.

На заседании убийца вел себя спокойно, отвечал на вопросы судьи в микрофон, лицо скрыто под маской. Следователь рассказывал подробности преступления, было продемонстрировано видео, как Бекмансуров убивает людей. Подозреваемый спокойно без эмоций его посмотрел. Следователь зачитал его характеристику из серии: характеризовался положительно, на учете не состоял.

Убийца рассказал, что какое-то время жил в Удмуртии у бабушки, с отцом поддерживал связь, потом переехал к матери. После заседания суда Бекмансурова вывезли на коляске, он сидел склонив голову. Сторона защиты и обвинения отказались от комментариев.

Известно лишь, что подозреваемого еще подлечат, а затем отправят в сизо.

Напомним, после нападения на вуз Бекмансурова обезвредил лейтенант полиции Константин Калинин, он тяжело ранил нападавшего. Его госпитализировали в Краевую больницу с множеством пулевых ранений. Там ему провели несколько операций и ампутировали голень. Врачи не давали никаких прогнозов, но убийца выжил. Через несколько дней он пришел в сознание, но стал говорить, что ничего не помнит о событиях в университете.

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