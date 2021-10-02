«Один из них - сам Бекмансуров». В больницах Перми остаются два пострадавших при стрельбе в пермском университете

Главный подозреваемый в налете на пермский университет находится в реанимации. Фото: соцсети.

Спустя почти две недели из больниц Перми постепенно выписываются пострадавшие при стрельбе в пермском университете.

- Сейчас на лечении в стационарах Перми находятся два пациента, один из них – сам налетчик Бекмансуров, его состояние оценивается, как тяжелое, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе пермского краевого минздрава. – Состояние еще одного пострадавшего оценивается, как удовлетворительное.

После нападения на вуз, налетчик Бекмансуров, напомним, был обезврежен сотрудником ГИБДД Константином Калининым. Полицейский после слов «Бросай оружие» разрядил в «студента с дробовиком» всю обойму – восемь патронов, так как вместо того, чтобы выполнить требование гаишника, Бекмансуров открыл огонь.

Пули попали налетчику в ноги и живот. Чтобы спасти жизнь 18-летнему парню, врачи ампутировали ему голень.

Сейчас нападавший лежит в больнице, которую охраняют бойцы Росгвардии, он находится в сознании. «КП» удалось выяснить, что с 20 сентября Бекмансуров перенес еще несколько оперативных вмешательств. Врачи достали ему три застрявшие в теле пули, и в настоящий момент он находится в реанимации. Однако скоро главного подозреваемого в вооруженном налете на пермский вуз смогут допросить следователи, ведущие уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

А в клиниках Москвы тем временем продолжают лечение семь человек, получивших травмы и ранения в момент вооруженного нападения на вуз. Их доставил в столицу борт МЧС. Двое пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

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