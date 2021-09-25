Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском вузе, стабилизировалось: скоро его допросят

Тимур Бекмансуров. Фото: соцсети

Состояние устроившего стрельбу в Пермском университете Тимура Бекмансурова стабилизировалось, но, по словам медиков, по-прежнему остается тяжелым.

На данный момент пациент остается в Пермской краевой клинической больнице и размещен в отдельной палате под охраной полицейских и сотрудников ОМОН. В пятницу утром он впервые после ЧП пришел в сознание, но периодически его теряет. После того, как Бекмансуров очнулся, то смог сказать лишь то, что ничего не помнит о событиях, которые произошли в понедельник. Ранее ему ампутировали часть голени.

Врачи считают, что амнезия действительно могла случиться после того болевого шока и стресса, который перенес его организм после многочисленных ранений.

- После таких тяжелых травм, после реанимации, амнезия на предшествующие события действительно может возникнуть. Но в течение какого-то времени память восстановится. Иногда это происходит довольно быстро, все будет зависеть от его состояния. Это вопрос нескольких дней или недель, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» врач-психиатр Артем Гилев.

Что касается допроса, то врачи пока не разрешают приступить к следственным мероприятиям с Бекмансуровым. По мнению медиков, это не позволяет сделать его состояние, и показания он дать не сможет.

Как сообщил источник в МВД, следователи начнут работать с ним лишь после разрешения лечащего врача. Вполне возможно, что это случится уже в ближайшие дни. После допроса, когда состояние здоровья пациента позволит его провести, Бекмансурова, скорее всего, перевезут в Москву. Там в условиях стационара ему будут проводить психиатрическую экспертизу.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. На территорию вуза зашел студент первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров, едва проучившийся в ПГНИУ три недели. Он открыл стрельбу из дробовика по всем, кто попадался ему на пути.

Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семерых наиболее тяжелых пациентов отправили в Москву. За их жизни борются в Центрах Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранениями.

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