«Крики студентов доносились отовсюду». Фельдшер Пермского университета рассказала, как оказывала первую помощь раненым

Анна Никитина первой пришла на помощь пострадавшим во время стрельбы в Университете. Фото: Минздрав Пермского края.

Во время стрельбы в университете Перми 20 сентября на своем посту, как обычно, была фельдшер здравпункта Анна Никитина. Утро этого дня у нее началось с радостного события – родилась племянница, но, спустя несколько часов эту новость омрачила трагедия, произошедшая в ее родном вузе, в котором она проработала медиком 25 лет. Анна Николаевна рассказала, как узнала о трагедии и помогала пострадавшим.

- В 11.37 в здравпункт забежал мальчик, кричит: «Там стрельба, помогите! Тут же – звонок на рабочий и мобильный телефоны от сотрудника университета: «Анна Владимировна, берите жгуты, медикаменты, стреляют, есть раненые».

Сумка Анны Владимировны всегда наготове, она бросила в нее еще несколько жгутов бинты и побежала.

- Думала ли, обезврежен нападавший или нет, - говорит Анна Никитина? - Нет, не думала, у меня же своя работа, не до размышлений было».

Когда фельдшер выбежала на улицу, к ней сразу обратились несколько ребят, они стали звать в разные корпуса, там были раненые. Сначала она увидела, как перед корпусом лежит человек в крови, преподаватель, около 40 лет. Кто-то уже затянул ему на раненом бедре поясной ремень.

- Я осмотрела его, сделала обезболивающую инъекцию, - вспоминает Анна Никитина. - А рядом уже стоит студент-иностранец, зовет к своему земляку. Прибежали к фонтану, где лежал парень у него было несколько ранений. Он был в сознании, я задавала ему вопросы, а его товарищ переводил. Сделала укол, наложила жгуты, чтобы остановить кровь, попросила друга надписать время, когда это было сделано.

В это время стали уже слышны сирены скорой помощи, но студенты не дали ей дождаться коллег. Она побежала с ними во 2-й корпус, где лежали возле турникетов двое раненых.

- У девочки – ранение поясничного отдела, у мальчика – плеча, - говорит Анна Владимировна. - Начала им оказывать первую помощь. В это время врачи из медицины катастроф подоспели, стала им помогать стабилизировать. Ребяток быстро в машину забрали, а я стала там прибирать: нехорошо, чтобы дети видели окровавленные бинты, шприцы, кучу ампул. И тут за мной пришли с 3-го этажа – пойдем быстрее, у парня обморок. Побежала туда, ребенок – ну что, 17 лет ему, конечно, ребенок! - уже приходил в себя, успокоила его, поговорила.

Когда Анна бегала от одного пострадавшего к другому, ее телефон разрывался от звонков – от друзей и родных из разных городов страны. Известие о трагедии разошлось быстро, и близкие, зная, где она четверть века работает, и зная ее, понимали, что она в стороне не останется.

Как только можно будет вернуться в вуз, Анна Владимировна вернется на свою любимую работу.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в Пермский государственный университет и устроил там кровавую бойню. Его жертвами стали 6 человек, более тридцати получили различные травмы. Обезвредил нападавшего сотрудник ГИБДД Константин Калинин.

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