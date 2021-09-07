Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подростка, совершившего тройное убийство, невменяемым. Фото: СКР по Пермскому краю

6 сентября в поселке Октябрьском начался суд над 16-летним подростком, который зарубил всю свою семью: мать, отца и младшую сестренку.

Эта шокирующая трагедия, напомним, произошла в марте этого года в частном доме в поселке Октябрьский, где жила семья с двумя детьми. Старшему сыну-отличнику надоело, что его постоянно заставляют учиться. Он взял топор и зарубил сначала маму, которая готовила на кухне ужин, потом пришедшего с работы отца, а через час – прибежавшую со школы младшую сестренку.

Поселок долго отходил от шока после случившегося. На похороны пришли все, кто знал убитых супругов. Гульнару с дочкой похоронили на мусульманском кладбище, Алексея – на русском.

После тройного убийства парень забрал у родителей деньги и сбежал на такси в Екатеринбург, там в хостеле его и задержали спустя несколько суток.

Проведенная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подростка, совершившего тройное убийство, невменяемым. По закону ему грозит принудительное лечение.

- Сейчас их дом стоит заброшенный, по вечерам окна темные, никто в нем не живет, и хоть история эта начинает уже немного забываться, жители села все равно обходят дом стороной, - говорят местные жители. – Мы понимаем, что парень полежит в «больничке» и через какое-то время вернется обратно, ему просто некуда больше идти. Как с таким соседом жить? Пока не представляем.

Уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Тайное хищение чужого имущества» поступило в Октябрьский районный суд 16 августа, через 10 дней назначили его рассмотрение на 6 сентября. К этой дате обвиняемого этапировали из Перми, где он содержался в период следствия, в Октябрьский. Сейчас, пока идет суд, он находится в камере ИВС.

После первого заседания в слушании объявили перерыв, 7 сентября рассмотрение возобновилось.

Так как подсудимый является несовершеннолетним, дело рассматривается в закрытом режиме. На заседании присутствуют только сам подросток, его адвокат и прокурор. Возможно, что приговор вынесут в ближайшие дни.

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