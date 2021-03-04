Видео следственного эксперимента: 16-летний подросток показал, как убивал свою семью в Пермском крае

16-летний подросток, подозреваемый в тройном убийстве. Фото: Борис Меркушев

16-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи сейчас находится в Октябрьском. Несколько минут назад его вывели под конвоем в наручниках из здания местного следственного комитета и посадили в автозак.

Парня привезли к дому, где он расправился со своими родителями и младшей сестрой. Там уже собрались родственники и соседи убитых. Вечером должно состояться прощание с ними.

Сегодня следователи опубликовали видео допроса 16-летнего школьника, который подозревается в убийстве своей семьи: 42-летней матери, 40-летнего отца и 12-летней сестры. Трагедия случилась 1 марта в поселке Октябрьской Пермского края. На кадрах подросток по минутам вспоминает, как с топором в руках убивал своих самых родных людей.

На допросе парень подробно рассказал, как все происходило.

Подростка привезли на следственный эксперимент в дом, где произошло убийство. Фото: Борис Меркушев

Ему не хотелось ни ходить в школу, ни заниматься домашними делами. Алексей – отец парня - работал вахтовым методом, его часто не было дома. А мать периодически просила сына что-то сделать по дому или в огороде.

- Меня все достало, сделай это, сделай то, потому что я был старший. Я не хотел учиться – меня заставляли, - сказал на допросе подросток.

Сначала он убил мать, которая готовила ужин на кухне, а потом отца, который пришел с улицы. Хотел покончить с собой, наглотался таблеток, но не вышло. Стал ждать со школы младшую сестру, только девочка зашла в сени, такая же участь настигла и ее.

Он не сразу подался в бега, сначала сходил на лыжах на могилу к бабушке, вернулся в дом, все закрыл и пошел пешком до поселка Сарс, это примерно семь километров, там вызвал такси из Перми и поехал. Пока он добирался до Екатеринбурга, пользовался банковской картой родителей.

Все свои чудовищные поступки школьник объяснил тем, что у него была психологическая травма.

Напомним, сначала в тройном убийстве подозревали главу семейства. Но после судмедэкспертизы выяснилось, что расправился со своей семьей 16-летний школьник.

Подростка привезли в суд для избрания ему меры пресечения. А в поселке тем временем готовятся к тройным похоронам. Они пройдут 5 марта.

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