Подростка, который зарубил всю семью в Пермском крае, признали невменяемым

Дело подростка направили в суд, который определит ему принудительное лечение. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Стали известны результаты психолого-психиатрической судебной экспертизы подростка, который в марте этого года зарубил топором своих родителей и младшую сестренку в поселке Октябрьский. Школьника признали невменяемым, об этом сообщает прокуратура Пермского края.

- Уголовное дело о применении к нему принудительных мер медицинского характера направлено в Октябрьский районный суд, - сообщают в ведомстве.

Напомним, 2 марта в одном из частных домов в поселке Октябрьский были найдены тела трех человек.16-летний школьник, которому надоело, что его заставляют учиться, зарубил топором всю свою семью: сначала маму, которая готовила на кухне ужин, потом пришедшего с работы папу, а через час – прибежавшую со школы младшую сестренку.

Это преступление повергло в шок всех, кто знал эту семью. После убийства школьник скрылся из родного дома на такси в соседний Екатеринбург, там его и задержали правоохранители.

Следователи опубликовали видео допроса, на нем подросток спокойно отвечает на вопросы и признается в убийстве 42-летней матери, 40-летнего отца и 12-летней сестры.

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