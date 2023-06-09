День города в Перми
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В 2023 году День города 12 июня пройдет в честь 300-летия Перми. Год 300-летия Перми запомнится пермякам и гостям города масштабной программой. Программа мероприятий праздника 12 июня объединит более 15 площадок во всех районах города. Главными событиями программы мероприятий станут концерты звезд российской эстрады и театрализованное пиротехническое шоу на Каме.
19:00-00:05 Встреча Дня города Перми (12+)
Место проведения: площадь перед Пермским академическим Театром-Театром (ул. Ленина 53)
На День города в Перми выступит популярный певец Дмитрий Колдун (Подробнее…)
12 июня
11:30-12:00 Церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы (0+)
Место проведения: Центральный квартал городской эспланады
12:00-23:00 Концертная программа на главной сцене (12+)
Место проведения: площадь перед Пермским академическим Театром-Театром (ул. Ленина 53)
«Иванушки International», Artik&Asti, Zivert, DJ SMASH и другие: программа бесплатных выступлений звезд на День города в Перми 2023 (Подробнее…)
12:00-20:00 Интерактивные и концертные площадки (0+)
Место проведения: центральный квартал городской эспланады на ул. Ленина, парки Перми
День города в Перми 2023: программа концертов городских коллективов к 300-летнему юбилею (Подробнее…)
12:00-23:00 Праздничные программы в районах города (0+)
День города Перми 2023: программа мероприятий в районах города (Подробнее…)
13:00-00:00 Фестиваль Ди-джеев (6+)
Место проведения: набережная реки Камы
15:00-16:30 Торжественный прием Главы города Перми (12+)
Место проведения: ДК им. Солдатова» (Комсомольский проспект, 79)
23:40-00:00 Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» с фейерверком (12+)
Место проведения: набережная реки Камы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Где пермякам отметить День рождения Перми: полная афиша праздничных мероприятий
Мы собрали самую подробную афишу всех праздничных концертов в Перми 12 июня 2023 (Подробнее…)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru