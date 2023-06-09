День города в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году День города 12 июня пройдет в честь 300-летия Перми. Год 300-летия Перми запомнится пермякам и гостям города масштабной программой. Программа мероприятий праздника 12 июня объединит более 15 площадок во всех районах города. Главными событиями программы мероприятий станут концерты звезд российской эстрады и театрализованное пиротехническое шоу на Каме.

Программа мероприятий встречи Дня города Перми 11 июня 2023

19:00-00:05 Встреча Дня города Перми (12+)

Место проведения: площадь перед Пермским академическим Театром-Театром (ул. Ленина 53)

На День города в Перми выступит популярный певец Дмитрий Колдун (Подробнее…)

Программа мероприятий на День города в Перми 12 июня 2023

12 июня

11:30-12:00 Церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы (0+)

Место проведения: Центральный квартал городской эспланады

12:00-23:00 Концертная программа на главной сцене (12+)

Место проведения: площадь перед Пермским академическим Театром-Театром (ул. Ленина 53)

«Иванушки International», Artik&Asti, Zivert, DJ SMASH и другие: программа бесплатных выступлений звезд на День города в Перми 2023 (Подробнее…)

12:00-20:00 Интерактивные и концертные площадки (0+)

Место проведения: центральный квартал городской эспланады на ул. Ленина, парки Перми

День города в Перми 2023: программа концертов городских коллективов к 300-летнему юбилею (Подробнее…)

12:00-23:00 Праздничные программы в районах города (0+)

День города Перми 2023: программа мероприятий в районах города (Подробнее…)

13:00-00:00 Фестиваль Ди-джеев (6+)

Место проведения: набережная реки Камы

15:00-16:30 Торжественный прием Главы города Перми (12+)

Место проведения: ДК им. Солдатова» (Комсомольский проспект, 79)

23:40-00:00 Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» с фейерверком (12+)

Место проведения: набережная реки Камы

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