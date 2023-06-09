Где пермякам отметить День рождения Перми: полная афиша праздничных мероприятий

Завершит большой концерт на главной сцене выступление группы «Иванушки International». Фото: Мария ЛЕНЦ

Свое 300-летие Пермь отпразднует с большим размахом. К нам приедут звезды всероссийского масштаба, также весь день 12 июня 2023 года будут выступать местные артисты и творческие коллективы. Для того, чтобы наши читатели не пропустили ничего интересного, публикуем самую подробную афишу праздничных мероприятий.

Заболевшую Татьяну Овсиенко заменит певец из Белоруссии Дмитрий Колдун. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

9 ИЮНЯ

Новые Ляды, площадь перед клубом «Юбилейный»

18.00 - 19.00 - концерт театра танца «Юность» и мужской танцевальной группы «Ухари».

19.00-20.00 - шоу Алексея и Виктории Лунеговых.

20.00-21.00 - праздничная программа с участием городских коллективов и коллективов клуба «Юбилейный».

21.00-22.00 - концерт рок - группы EL CAPITAN.

22.00-23.00 - концерт музыкальной поп-группы «Краски».

11 ИЮНЯ

Площадь у Театра-Театра

18:30-22.40 - встреча Дня города начнется с концертной программы.

22.40 - 23.45 - выступление певицы Zivert.

23:45-00:05 - прозвучит поздравление Главы города Перми Алексея Дёмкина, он вручит памятные медали. Затем начнется видеотрансляция из сквера Василия Татищева, где установлены часы обратного отсчета. Встреча нового столетия города пройдет под пиротехнические веерные спецэффекты.

Площадь перед ДК Солдатова

12.00 - 18.00 - большой концерт с участием театра танца «Юность», ансамбля «Капельки», музыкального театра «Орфей», коллектива эстрадного танца «Непоседы» и других коллективов.

14.00 - 18.00 - танцы под духовой оркестр на бульварной части Комсомольского проспекта.

18.00 - 20.00 - выступление вокального проекта «Россо» и группы «Ананас»

Парк «Счастье есть»

18:00 - 18:40 - выступят Игорь Муравьев и шоу-группа «Антарес»

18:40 - 20:00 - концерт с участием ансамблей «Воскресение» и «Ба-Ба-Ту», а также балалаечника Андрея Кирякова.

Сад им. В. Л. Миндовского

18:00 - 19:30 - концерт ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка»

19:30 - 20:00 - выступление шоу-группы «Антарес»

Парк им. А.П.Чехова

18:00 - 19:30 - концерт ансамбля песни и танца «Ромэн»

19:30 - 20:00 - выступление Анастасии Усольцевой

Площадь у ДК Пушкина

16.00 - 17.00 - театр «Туки-Луки» покажет спектакль «Люди и птицы»

17.00 - 18.00 - цирковое представление

18.00 - 18.30 - детская анимационная программа с участием коллективов ДК Пушкина и театра «Туки-Луки»

18.30 - 19.00 - пенная вечеринка

12 ИЮНЯ

Главная сцена на эспланаде

12:10 - 13:00 - пройдет детская программа «Будущее Перми», в которой примут участие детские ансамбли «Отражение», «Непоседы», «Акварели», «Киндер-сюрприз», «Антарес»,музыкальный театр «Орфей» и школа танца Юлии Трестер.

13:00 - 13:30 - состоится концерт ансамбля«Воскресение».

13:30 - 14:00 - в программе «Моя Россия» выступят пермские исполнители: Александр Тыщик, Михаил Мазунин, Мария Галавура, Маша Савостина, Евгений Старков, Александр Андронов¸ Ксения Висладос.

14:00 - 14:30 - концерт ансамбля «Джаз-рандеву» из Симферополя.

14:30 - 15:20 - заключительный концерт «Фестиваля пермского искусства» - «Большой хоровой собор», в котором примет участие сводный хор, включающий в себя более 400 артистов. В программу войдут произведения пермских авторов. Большой блок посвятят песням Евгения Крылатова.

15:20 - 16:20 - выступят российский эстрадный певец Александр Айвазов и белорусский певец Дмитрий Колдун, участник конкурса Евровидение-2007.

16:30 - 17:20 - концерт группы «Невский проспект» из Кирова.

17:20 - 18:00 - концерт Ирины Нельсон и группы Reflex.

18:10 - 18:50 - выступление Вани Дмитриенко - певца, получившего широкую известность после выхода трека «Венера-Юпитер».

19:00 -19:50 - сольный концерт Дениса Клявера, участника группы «Чай вдвоем».

Денис Клявер, участник группы «Чай вдвоем», выступит на эспланаде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20:00 - 21:00 - театрализованное представление «Реальная Пермь» с участием творческих коллективов Перми, в котором будут представлены исторические вехи города.

21:00 - поздравление главы Перми Алексея Дёмкина.

21:05 - 22:00 - выступление московской группы Artik&Asti.

22:00 - 23:00 - завершит концертную программу на главной сцене часовое выступление группы «Иванушки International».

У памятника фронту и тылу

12:10 - 14:00 - концерт творческих коллективов Дворца культуры «Искра».

14:00 - 14:40 - выступление ансамбля жестовой песни «Поющие руки» и ансамбля танцев на колясках «Гротеск».

14:40 - школа танца Юлии Трестер.

15:05 - концерт творческих коллективов ДК им. Пушкина.

15:35 - выступление детской шоу-группы «Киндер-сюрприз».

15:50 - сыграет ансамбль баянистов детской школы искусств им. Кабалевского.

16:05 - концерт коллективов пермской детской школы искусств №15.

16:25 - выступит театр танца «Грани».

16:40 - концерт творческих коллективов детско-юношеского центра «Фаворит».

17:10 - выступят участники студии маленьких балерин CHUDI DANCE, студии танца «Az_art» ЦДТ «Шанс», студии танца «Автограф».

18:05 - концерт образцового детского вокального коллектива «Отражение».

18:30 - выступят творческие коллективы ЦД «Родина».

19:00 - концерт театра танца «Юность» ДК. им. А.Г. Солдатова.

19:20 - выступление ансамбля «Эксклюзив».

19:40 - детская танцевальная студия «PRO-Движение».

20:00 - завершит программу школа-студия Аллы Духовой «TODES/Тодес».

Ваня Дмитриенко получил широкую известность после выхода трека «Венера-Юпитер». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Набережная Камы

13:00 - 23:30 - на обоих амфитеатрах - новом и малом - будут проходить события «Фестиваля диджеев».Участие в нем примут диджеи Перми и Пермского края, а также приглашенные звезды. Среди них- GoomGum, Rompaso, Riga и MC Жан, Матвей Эмерсон, M.Hastler, CheRocky, Filatov&Karas, Smash.

23:40 - 00:00 - пройдет тематическое представление «Рожденные на Каме», которое объединит различные типы фейерверков, прожекторы, водные фонтаны, катера с пиротехникой и выступления певцов.

ПРАЗДНИК В РАЙОНАХ

Дзержинский район

Парк «Оранжевое лето»

12:00 - 13:00 - состоится анимационная игровая программа для детей.

13:00 - 14:00 - выступит ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».

14:00 - 15:00 - концерт ансамбля«Ба-Ба-Ту».

15:00 - 16:00 - выступление фолк-проекта «Груша».

16:00 - 17:00 - концерт ансамбля песни и танца «Ромэн».

17:00 - 18:00 - сыграют балалаечник Андрей Киряков и ансамбль «Воскресение».

Кировский район

Парк «Счастье есть»

13:00 - 14:00 - пройдет детская игровая программа «Полный пломбир, или Счастье не за горами».

14:00 - 15:00 - выступят коллективы ДК им. С.М.Кирова: народные ансамбли русской песни «Сказы» и «Сказочки», народный театр балета «Дивертисмент», народный цирк «Молодость», народный театр моды «Дива».

15:00 - 15:40 - концерт академического хора «Млада».

15:45 - 16:30 - выступление группы «Нил».

16:00 - 17:10 - выступит поп/хип-хоп исполнитель G.Raptor.

17:15 - 18:00 - концерт группы «Мое море».

Индустриальный район

Сад им. Миндовского

13:00 - 13:40 - выступит ансамбль русской песни «Сударушка».

13:00 - 14:30 - будут работать интерактивные площадки от школы-студии режиссуры, театра и анимации Галины Гусевой

13:40 - 14:30 - концерт кавер-группы «Модные».

14:30 - 15:00 - выступление группы «Ананас».

15:00 - 16:00 - Пермский ТЮЗ покажет спектакль «Сказки смешанного леса».

16:00 - 16:20 - выступит образцовый вокальный ансамбль «Акварели» из Нытвы.

16:20 - 16:50 - концерт школы искусств «Джазофрения».

17:00 - 18:00 - выступит группа Sofix.

18:00 - 19:00 - концерт российского певца Александра Айвазова.

Парковка перед ТРЦ «Планета»

15:00 - 15:40 - выступление чирлидеров и группы ChikenGun.

15:40 - 16:35 - тематический блок «ПроLOVE»: конкурс для пар, выступление скрипача и танцевальной пары, конкурс «Повтори танец за героями фильма».

16:35 - 18:00 - блок «ПроМЕЧТУ»: музыкально-танцевальный конкурс, флешмоб с фонариками, розыгрыш призов.

18:00 - 18:50 - блок «ПроТвори»: танцевальный батл, массовый танцевальный номер и запуск больших шаров в небо.

18:50 - 19:40 - выступление хэдлайнера Filatov&Karas.

19:40 - 20:00 - выступление диджеев.

Орджоникидзевский район

Парк Чехова

13:00 - 15:00 - выступят творческие коллективы ЦД «Родина»: вокально-хоровая студия «Страна детства», народный коллектив «Театр танца Ольги Круподеровой», цирковая студия «Пируэт», вокалисты Максим Бурдин и Алексей Кирьянов, вокальный ансамбль «Отрада», цирковая студия «Пируэт», народный коллектив «Серебряные нити», вокальный дуэт «ЗвуЧат», ансамбль песни и пляски народов Урала «Прикамье».

15:00 - 15:30 - театр «Балет Евгения Панфилова» представит концертную программу из спектаклей театра.

15:30 - 16:10 - выступит группа «Импульс».

16:10 - 17:00 - споет вокальный дуэт «Микс».

17:00 - 18:00 - выступит рок-группа «Икра50».

18:00 - 19:00 - концерт группы «Невский проспект».

19:00 - 20:00 - выступление группы «Демо».

Площадь у ДК «Искра»

12:00 - 13:00 - пройдет праздничная программа «Русский сувенир» с участием оркестра русских народных инструментов имени Виктора Вилисова.

13:00 - 14:00 - церемония награждения жителей района при участии оркестра Пермского военного института войск национальной гвардии РФ.

14:00 -15:00 - концерт «Танцующая Пермь» с поп-группой Reflex.

15:00 - 15:30 - выступление вокальной студии «Вояж».

15:30 - 16:30 - праздничная программа «Наследники традиций» с участием народного коллектива «Мужская танцевальная группа «Ухари», народного театра танца «Юность» и хора «Русская песня».

16:30 - 18:00 - состоится концертно-игровое шоу «Детский дворик» с участием детских коллективов дворца культуры «Искра» и шоу Алексея и Виктории Лунеговых.

18:00 - 19:00 - пройдет праздничная программа «Вперед, Россия!» с участием творческих коллективов дворца культуры «Искра».

Площадь у ДК Пушкина

14:00 - 15:00 - выступят творческие коллективы ДК Пушкина.

15:00 - 15:30 - праздничная программа с участием пермского музыканта Никиты Савостина.

15:30 - 16:15 - вокальное выступление братьев-близнецов Рустама и Айдара Губайдуллиных из Уфы.

16:15 - 18:05 - программа с участием ансамблей «Ярмарка» и«Ба-ба-ту».

18:05 - 19:00 - концерт эстрадно-оперного трио ROSSO.

Стадион (ул. Бушмакина, 26)

13:00 - 14:00 - выступление коллективов центра досуга: ансамбля «Казаки прикамские», ансамбля спортивного танца «Силуэт», ансамбля танца «Юлиана», студии эстрадного пения «Конфетти».

14:00 - 15:00 - пройдет концертная программа группы «Маков цвет».

15:00 - 16:00 - концерт фолк-группы«Кружево».

16:00 - 17:00 - концертная программа с участием Олега Намазова, Михаила Колобова, Олеси Саитовой, Олега Камова.

17:00 - 18:00 - выступят Наталья Шнайдер и балет «Мята».

Свердловский район

ДК Калинина

13:00 - 14:00 - пройдет детский интерактивный спектакль «Лелишна» в исполнении творческих коллективов ДК им. М.И. Калинина и студентов ПГИК.

14:00 - 15:00 - состоится театрализованная концертная программа творческих коллективов ДК им. М.И. Калинина.

15:00 - 16:00 - в концертной программе «Музыка Перми» выступят музыканты, авторы-песенники Перми и Пермского края.

16:00 - 17:00 - пройдет концерт лауреатов Городской студенческой весны среди вузов и сузов.

17:00 - 18:00 - в концертной программе «Пермь-300» прозвучат поздравления артистов территорий Пермского края, выступят коллективы из Краснокамска, Чусового, Лысьвы.

Мотовилихинский район

Сквер Калачникова

12:00 - 13:00 - торжественное открытие праздника, выступление коллективов центра досуга: «Ветерок», «Страна чудес», «Джельсомино», «Преодоление», «Принцессы цирка», «Гаудеамус».

13:15 - 13:45 - выступление арт-центра «КЛАSSНЫЙ МЮЗИКЛ».

13:45 - 14:30 - выступление школы танца «Краш».

14:30 - 15:30 - иллюзионное шоу театра Владимира Данилина.

15:30 - 16:25 - концерт группы «Хорус квартет».