Пиротехническое шоу «Рожденные на Каме» в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году все мероприятия Дня города 12 июня пройдут в честь празднования 300-летия Перми. Завершением праздника в День города Перми 2023 станет масштабное театрализованное пиротехническое шоу «Рожденные на Каме», которое будет сопровождаться залпами фейерверка в ночном небе.

Привычного за многие годы салюта в День города Перми 2023 не будет. Организаторы масштабного праздника решили совместить различные типы фейерверков с театрализованной программой. Пиротехническое шоу «Рожденные на Каме» будет сопровождаться светом мощных прожекторов, водными фонтаны, выступлениями певцов. По водной глади Камы пройдут катера с пиротехникой, поднимутся ввысь флайбордисты.

Все представление будет сопровождать текст диктора. Для лучшей слышимости на протяжении набережной установят звуковые башни.

Где пройдут пиротехническое шоу «Рожденные на Каме» и фейерверк в День города Перми 2023

Местом проведения пиротехнического шоу «Рожденные на Каме» и фейерверка в День города Перми 12 июня 2023 станут: акватория Камы, Коммунальный мост и городской пляж, большой амфитеатр набережной Камы. Увидеть пиротехническое шоу можно будет с обоих берегов реки.

Время проведения: 23:40-00:00

Ночной фейерверк в День города Перми 2023

Залпы ночного фейерверка в День города Перми 12 июня 2023 будут сопровождать пиротехническое шоу «Рожденные на Каме». Каждый залп будет произведен в тщательно продуманное время, синхронизированное с музыкальной композицией.

Временные интервалы между залпами фейерверка не предполагаются. Фейерверк будут запускать в трех высотных уровнях.

Программа пиротехнического шоу «Рожденные на Каме» в День города Перми 2023

Программа пиротехнического шоу «Рожденные на Каме» в День города Перми 2023 включит пять эпизодов, которые охватят главные исторические факты жизни города.

1 эпизод «Река»

Эпизод будет символизировать бьющий из-под земли родник, а затем формирующий русло полноводной реки. С этого момента в шоу начнут работать водные фонтаны и световые приборы на обеих сторонах Камы. В ночное небо уносятся первые залпы высотного фейерверка.

2 эпизод «Раскаленная медь»

Эпизод символизирует появление в 1723 году медеплавильного завода на берегах реки Егошихи.

3 эпизод «Певческий город»

Эпизод рассказывает о культурных традициях Перми. Давным-давно город славился тем, что в вечерние погожие дни на речные прогулки по Каме выходило множество лодок с поющими в них людьми.

4 эпизод «Пермь – надежный тыл»

Эпизод связан с героическим прошлым Перми в годы Великой Отечественной войны, когда на своих заводах в тылу город ковал Великую Победу.

5 эпизод «Пермь 300»

Подвиги и свершения всех поколений жителей позволили Перми за прошедшие 300 лет стать одним из крупнейших культурных, научных, промышленных центров России, городом трудовой доблести. Шоу завершат флайбордисты и высотные залпы фейерверка.

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