Концерты звезд на День города в Перми Фото: Иван МАКЕЕВ

Приближается одно из главных событий 2023 года в жизни Перми – празднование Дня города. В Перми 11 и 12 июня развернутся масштабные мероприятия в честь 300-летия столицы Пермского края, на которых совершенно бесплатно для горожан и гостей праздника выступят популярнейшие звезды России.

Праздничные мероприятия на День города в Перми 2023 начнутся 11 июня и завершатся 12 июня. На различных концертных площадках Перми с бесплатными концертами выступят звезды первой величины - Zivert, «Иванушки International», Artik&Asti, DJ SMASH и многие другие.

Публикуем полную программу бесплатных выступлений звезд на День города в Перми 11 и 12 июня 2023, чтобы внимательно с ней познакомиться, запомнить и рассказать своим друзьям, где и в какое время, кого из звезд можно будет бесплатно услышать. (12+)

Бесплатное выступление звезд на главной сцене в День города Перми 2023

Главная сцена масштабных праздничных мероприятий на День города в Перми 2023 будет принимать гостей на площади городской эспланады у Театра-Театра. Большая концертная программа «Встреча Дня города» начнется 11 июня в 18:30 и продлится до 23:45. Бесплатные выступления популярных эстрадных исполнителей будут сопровождать пиротехнические веерные спецэффекты.

Самой ожидаемой звездой встречи Дня города в Перми 11 июня 2023 станет певица Zivert. Она выступит в конце праздничного вечера. Как ранее было заявлено, ее бесплатный концерт начнется в 22:40.

Праздничная программа на главной сцене продолжится в День города Перми 12 июня 2023 с 14:00 до 23:00. С бесплатными концертами для горожан и гостей города выступят популярные звезды российской эстрады.

В 14:00 начнет выступление ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии.

В 15:20 на главную сцену выйдут певцы Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко.

В 16:30 их сменит группа «Невский проспект».

В 17:30 со своими главными хитами выступят Ирина Нельсон и группа «REFLEX».

Ваня Дмитриенко порадует песнями своих поклонников в 18:10.

Менее чем через час, в 19:00, на главной сцене его сменит Денис Клявер.

После него гостей Дня города будут ждать бесплатные выступления хэдлайнеров праздничной вечеринки: в 21:00 свои хиты будет исполнять дуэт Artik&Asti, в 22:00 – группа «Иванушки International».

Бесплатный DJ BATTLE на набережной Камы в День города Перми 2023

На площадке нового амфитеатра набережной Камы в День города Перми 12 июня состоится DJ BATTLE с участием популярных ди-джеев России. Свои бесплатные выступления с 13:30 до 23:30 представят: DJ NIKHAR, FRED, KLASSEN, CHERNUKHA, YOUDIN, HYPER, GARAEV, 55Floor, DJ DaGreen, DJ Riga, МC Жан, DJ Goom Gum, Rompaso, Матвей Эмерсон, M.Hastler, Che Rocky, Filatov & Karas, DJ Smash.

Бесплатный концерт пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) состоится с 22:30 до 23:30.

Бесплатные выступления звезд на День города в районах Перми 2023

Некоторые из приехавших на 300-летний юбилей Перми звезд сначала выступят в большом праздничном концерте на эспланаде, а затем переместятся на другие концертные площадки в районах города.

Группа «REFLEX» станет хэдлайнером концерт «Танцующая Пермь» на площади у ДК «Искра» в 14:00.

Певец Александр Айвазов с бесплатной концертной программой порадует гостей сада им. Миндовского в 18:00.

Певица Татьяна Овсиенко сразу после выступления на главной сцене приедет на сольный бесплатный концерт в парк «Счастье есть» к 18:10.

Группа Filatov & Karas выступит на площадке парковки у ТРЦ «Планета» с 18:50 до 19:40.

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