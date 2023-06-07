Фото: НАРОДНАЯ ПЕСНЯ | фолк-группа КРУЖЕВО / ВКонтакте

Основная программа мероприятий празднования Дня города и 300-летнего юбилея Перми состоится 12 июня 2023 года. Публикуем подробную программу мероприятий праздника в районах города.

Программа мероприятий в Орджоникидзевском районе на День города Перми 2023

В программу мероприятий на День города в Перми 12 июня 2023 войдут выступления творческих коллективов города на нескольких площадках Орджоникидзевского района. (0+)

Площадь у ДК «Искра»

12:00-13:00 Праздничная программа «Русский сувенир» с участием оркестра русских народных инструментов им. Виктора Вилисова

13:00-14:00 Торжественная программа с награждением жителей района «Мой дом. Мой город. Моя страна» при участии оркестра Пермского военного института войск национальной гвардии РФ

14:00-15:00 Концерт «Танцующая Пермь» с хэдлайнером праздника российской поп-группой «Reflex»

15:00-15:30 Праздничная программа «Голоса Перми» с участием вокальной студии «Вояж»

15:30-16:30 Праздничная программа «Наследники традиций» с участием народного коллектива «Мужская танцевальная группа «Ухари», народного театра танца «Юность» и хора «Русская песня»

16:30-18:00 Концертно-игровое шоу «Детский дворик» с участием детских коллективов дворца культуры «Искра» и шоу Алексея и Виктории Лунеговых

18:00 -19:00 Праздничная программа «Вперед, Россия!» с участием творческих коллективов дворца культуры «Искра»

Сквер им. Павлика Морозова

14:00 -16:00 Мастер-классы

Площадь у ДК им. Пушкина

14:00-15:00 Программа с участием творческих коллективов ДК им. Пушкина

15:00-15:30 Праздничная программа с участием Никиты Савостина

15:30-16:15 Праздничная программа с участием Рустама и Айдара Габйдуллиных (Уфа)

16:15-18:05 Программа с участием творческих коллективов «Ярмарка», «Ба-ба-ту»

18:05-19:00 Программа с участием группы ROSSO

Площадь у Клуба им. Златогорского

13.00-14.00 В выступление коллективов Клуба им. Златогорского: фольклорный ансамбль «Рябинка», народная цирковая студия «Эквилибриум», студия индийского танца «Дивья», танцевальная студия «Барс», вокальная студия «Три аккорда», танцевальная студия «Ступени», ансамбль бальных танцев «Дуэт», школа каратэ-киокушинкай «Импульс»

14:00-15:00 Шоу Лунеговых

15:00-16:00 Концертная программа Игоря Муравьева и шоу группы «Лайм»

Стадион на ул. Бушмакина,26

13:00-14:00 Торжественное открытие праздника с участием коллективов районного Центра досуга: ансамбль «Казаки Прикамские», ансамбль спортивного танца «Силуэт», ансамбль танца «Юлиана», студия эстрадного пения «Конфетти»

14:00-15:00 Концертная программа группы «Маков цвет»

15:00-16:00 Концерт фолк-группы «Кружево»

16:00-17:00 Концертная программа с участием: Олега Намазова, Михаила Колобова, Олеси Саитовой, Олега Камова

17:00-18:00 Концерт певицы Натальи Шнайдер и балета «Мята»

Программа мероприятий в Свердловском районе на День города Перми 2023

В программу мероприятий на День города в Перми 12 июня 2023 войдут выступления творческих коллективов города на нескольких площадках Свердловского района. (0+)

Площадь у ДК им. Калинина

13:00-14:00 Детский интерактивный спектакль «Лелишна» с участием творческих коллективов ДК им. Калинина и студентов ПГИК

14600-15:00 Концертная программа «Счастье не за горами» с участием творческих коллективов ДК им. Калинина

15:00-16:00 Концертная программа «Музыка Перми» с участием авторов-песенников Перми и Пермского края

16:00-17:00 Концерт лауреатов городской студенческой весны среди вузов и сузов

17:00-18:00 Концертная программа «Пермь-300: с участием творческих коллективов из Краснокамска, Чусового, Лысьвы

Площадь у ДК им. Солдатова

12:00-18:00 Большой концерт «С Днем Рождения, Пермь!» с участием творческих коллективов ДК им. Солдатова: народный театра танца «Юность», народный эстрадный ансамбль «Капельки», народный музыкальный театр «Орфей», народный коллектив эстрадного танца «Непоседы», народный ансамбль классического танца «Фуэте», народный танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ», народный коллектив шоу-группа «Киндер Сюрприз», театр-студия «Три-четыре», молодежные коллективы - «FREAK DANCE STUDIO», эстрадный ансамбль «Поколение»

14:00-15:00 Концерт Пермского губернского военного оркестра и хореографической группы

14:00-18:00 Работа театральной, музыкальной, игровой и АРТ-площадки, танцы под духовой оркестр на бульварной части Комсомольского проспекта

18:00-20:00 Выступление группы «Ананас»

Площадь у Клуба «Юбилейный»

17.00:17:30 Праздничная программа творческих коллективов Клуба «Юбилейный»

17:30-18.00 Праздничное шествие с участием предприятий и организаций микрорайона Новые Ляды

18:00-19:00 Торжественная программа с награждением жителей микрорайона, с участием самодеятельных коллективов города Перми: театра танца «Юность» и коллектива «Мужская танцевальная группа «Ухари»

19:00-20:00 Праздничное шоу Алексея и Виктории Лунеговых

20:00-21:00 Праздничная программа с участием городских коллективов и коллективов Клуба «Юбилейный»

21:00-22:00 Концерт музыкальной поп-группы «Краски»

22:00-23:00 Концерт рок-группы EL CAPITAN

Программа мероприятий в Кировском районе на День города Перми 2023

В программу мероприятий на День города в Перми 12 июня 2023 войдут выступления творческих коллективов города на нескольких площадках Кировского района. (0+)

Площадь у ДК «Урал»

14:00-15:30 концерт творческих коллективов ДК «Урал: вокальный ансамбль «Контрасты», танцевальные ансамбли «Вистерия» и «Кололрит», детский ансамбль «Анабель», хор русской песни «Радуга»

15:30-16:00 Концерт Юрия Дубровца

Площадка на ул. Торговой, 20

17:00-17:30 Детская игровая программа

17:30-18:30 Театр эстрады Юрия Дубровца

Площадка на ул. Ласьвинской, 60а

19:00-19:30 Детская игровая программа

19:30-20:30 Театр эстрады Юрия Дубровца

Программа мероприятий в Мотовилихинском районе на День города Перми 2023

В программу мероприятий на День города в Перми 12 июня 2023 войдут выступления творческих коллективов города на нескольких площадках Мотовилихинского района. (0+)

Сквер им. Калачникова

12:00-13:00 Торжественное открытие праздника с участием коллективов районного Центра досуга: «Ветерок», «Страна чудес», «Джельсомино», «Преодоление», «Принцессы цирка», «Гаудеамус»

13:15-13:45 Концертная программа «КЛАSSНЫЙ МЮЗИКЛ»

13:45-14:30 Концерт школы танца «Краш»

14:30-15:30 Иллюзионное шоу театра Владимира Данилина

15:30-16:25 Концерт группы «Хорус квартет»

Территория у Мотовилихинского пруда

С 10:00 Спортивные соревнования

С 13:00 Народные гуляния с участием группы «Реальные дудки»

Райский сад

С 14:00 Акция «Выходные с бабушкой»

С 15:45 Танцы в парке

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