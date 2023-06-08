На День города в Перми выступит популярный певец Дмитрий Колдун

Фото: Дмитрий Колдун / ВКонтакте

Во время состоявшегося 8 июня прямого эфира глава Перми рассказал о предстоящем праздновании Дня города.

Торжественные мероприятия начнутся уже 11 июня на сцене у Театра-Театра с 19:00, а также в сквере им. Татищева в Разгуляе.

Красочное музыкальное шоу от организаторов Строгановской премии на эспланаде завершит выступление популярной певицы Zivert. Часовая концертная программа начнется с 22:40.

В День города 12 июня выступит целая россыпь звезд российской эстрады. Как рассказал глава города в программе выступлений будут небольшие изменения – вместо заболевшей Татьяны Овсиенко выступит певец Дмитрий Колдун. Он не так давно с концертом побывал в Перми и местная публика приняла его очень хорошо.

Татьяна Овсиенко должна была порадовать своим творчеством на двух городских площадках – главной сцене на эспланаде и парке «Счастье есть». (0+)

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