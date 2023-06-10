Транспорт Перми в День города

В связи с проведением праздничных мероприятий на День города в Перми 2023 в работе городского общественного транспорта 12 и 13 июня произойдут ряд изменений.

Работа общественного транспорта на День города в Перми 2023

Для удобства пермяков и гостей города 11 июня будут организованы дополнительные вечерние рейсы автобусных и трамвайных маршрутов из центра города после праздничных мероприятий встречи Дня города.

В ночь с 12 на 13 июня будет продлена работа трамвайных маршрутов №4, №5 и №7, а также автобусных №1, №3, №10, №14, №15, №20, №50, №51, №53, №67, №68, №74, №77.

Автобусы будут следовать в объезд ул. Ленина: в сторону Перми-2 по улицам Попова, Екатерининской и Крисанова; в сторону ЦУМа – по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова.

Для следующих в правобережную часть города маршрутов предусмотрена временная приостановка движения по Коммунальному мосту с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня на время проведения театрализовано-пиротехнического спектакля «Рожденные на Каме».

Компенсационный автобусный маршрут №3К будет следовать до остановки «Улица Пушкина».

В период с 21:00 до 23:00 12 июня будут изменены маршруты трамваев №5 и №11.

Маршрут №5 временно станет курсировать сообщением «Разгуляй – Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского.

Маршрут №11 будет следовать по пути следования маршрута №4 «Микрорайон Висим – Станция Пермь II».

Перекрытие движения транспорта на День города в Перми 2023

На период проведения праздничных мероприятий c 05:00 12 июня до 01:00 13 июня будет временно перекрыто движение всех видов транспорта, кроме трамваев, по участку ул. Ленина между улицами Попова и Крисанова.

В период проведения праздничных мероприятий с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова.

На время проведения праздничного мероприятия будет временно закрыто движение всех видов транспорта, за исключением трамваев, с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня на ул. Ленина от ул. Борчанинова до улицы Крисанова и на ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

На время проведения праздничного фейерверка будет временно перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту – на ул. Попова от ул. Борцов Революции до ул. Окулова. Эти ограничения будут действовать с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня.

С 01:00 11 июня до 01:00 13 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова и на ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

Бесплатный проезд на День города в Перми 2023

По поручению главы Перми Алексея Дёмкина в День города проезд в автобусах и трамваях будет бесплатным.

Не оплачивать проезд можно будет с 00:00 12 июня до 02:00 13 июня.

Ночная электричка «Ласточка» на День город Перми 2023

После праздничных мероприятий Дня города Перми будет возможность уехать домой или прокатиться на ночной круговой электричке «Ласточка».

Электропоезд № 6052/6051 сообщением «Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сортировочная – Пермь-2» отправится в ночь с 12 на 13 июня со станции Пермь-2 в 00:05.

Отправление со станций и остановочных пунктов:

00:11-00:15 – Пермь-1

00:19-00:20 - Мотовилиха

00:29-00:30 - Молодежная

00:35-00:43 - Левшино

00:53-00:54 - Кабельная

01:07-01:16 - Пермь-Сортировочная

Прибытие на станцию Пермь-2 в 01:23.

Стоимость проезда - 34 рубля, для студентов и школьников - 17 рублей.

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