Фото: МЛАДАхор / ВКонтакте

Празднование Дня города в Перми 12 июня 2023 года включит мероприятия на нескольких площадках. В афишу праздника к 300-летию города войдут выступления творческих коллективов Перми и других городов на главной сцене у Театра-Театра, сцене у монумента «Героям фронта и тыла», городских парках, площадке у ТРЦ «Планета».

Выступления в День города Перми 2023 на главной сцене у Театра-Театра

В День города Перми 12 июня 2023 года основным местом проведения выступления творческих коллективов станет главная сцена на городской эспланаде у Театра-Театра. (0+)

12:10-13:00 Детская программа «Будущее Перми» с участием ансамблей «Отражение», «Непоседы», «Акварели», «Киндер-сюрприз», «Антарес», музыкального театра «Орфей», Школы танца Юлии Трестер

13:00-13:30 Концерт ансамбля «Воскресение»

13:30-14:00 Концертная программа «Моя Россия» с участием артистов эстрады

14:30-15:20 Хоровая программа с участием Камерного оркестра «Орфей» и хоров города Перми

20:00-21:00 Театрализованное представление «Реальная Пермь» с участием коллективов Перми

Выступления в День города Перми 2023 на сцене у Монумента «Героям фронта и тыла»

В День города Перми 12 июня 2023 года местом проведения выступления творческих коллективов станет сцена у монумента «Героям тыла и фронта» в 66-м квартале городской эспланады. (0+)

12:10-14:00 Концерт творческих коллективов ДК «Искра»

14:00-14:40 Концерт ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и ансамбль танцев на колясках «Гротеск»

14:40 Концерт Школы танца Юлии Трестер

15:05 Концерт творческих коллективов ДК им. Пушкина

15:35 Концерт детской шоу-группы «Киндер сюрприз» ДК им. Солдатова

15:50 Концерт ансамбля баянистов детской школы искусств им. Кабалевского

16:05 Концерт коллективов школы искусств №15 АРТика

16:25 Концерт Театр танца «Грани»

16:40 Концерт коллективов детско-юношеского центра «Фаворит»

17:10 Концерт студия маленьких балерин «CHUDI DANCE»

17:30 Концерт студии танца «Az_art» Центра детского творчества «Шанс»

17:45 Концерт студии танца «Автограф»

18:05 Концерт детской школы искусств Мотовилихинского района, вокального ансамбля «Отражение»

18:30 Концерт творческих коллективов Центра досуга «Родина»

19:00 Концерт Театра танца «Юность» ДК им. Солдатова

19:20 Концерт ансамбля «Эксклюзив»

19:40 Концерт детской танцевальной студии PRO-Движение

20:00 Концерт Школы-студии Аллы Духовой TODES/Тодес

Выступления в День города Перми 2023 в городском парке «Счастье есть»

В День города Перми 12 июня 2023 года местом проведения выступления творческих коллективов станет городской парк «Счастье есть». (0+)

13:00-14:00 Детская игровая программа «Полный пломбир или счастье не за горами» с участием студентов Пермского института культуры и театра современного танца «Окей»

14:00-15:00 Концерт коллективов ДК им. Кирова с участием народных ансамблей русской песни «Сказы» и «Сказочки», народного театра балета «Дивертисмент», народного цирка «Молодость», народного театра моды «Дива»

15:00-15:40 Концерт Академического хора «Млада»

15:45-16:30 Концерт группы «НИЛ»

16:00-17:10 Концерт G.Raptor

17:15-18:00 Концерт группы «Мое море»

Выступления в День города Перми 2023 в городском саду им. Миндовского

В День города Перми 12 июня 2023 года местом проведения выступления творческих коллективов станет городской сад им. Миндовского. (0+)

13:00-13:40 Концерт ансамбля русской песни «Сударушка»

13:40-14:30 Концерт кавер-группы «Модные»

14:30-15:00 Концерт группы «Ананас»

15:00-16:00 Спектакль Пермского ТЮЗа «Сказки смешанного леса»

16:00-16:20 Концерт вокального ансамбля «Акварели» из Нытвы

16:20-16:50 Программа «Джазофрения» с участием творческих коллективов ДК им. Гагарина

17:00-18:00 Концерт группы So fix

Выступления в День города Перми 2023 в городском парке им. Чехова

В День города Перми 12 июня 2023 года местом проведения выступления творческих коллективов станет городской парк им. Чехова. (0+)

13:00-15:00 Концерт творческих коллективов Центра досуга «Родина» с участием вокально-хоровой студии «Страна детства», народного коллектива «Театр танца Ольги Круподеровой», цирковой студии «Пируэт», певца Максима Бурдина, вокального ансамбля «Отрада», певца Алексея Кирьянова, народного коллектива «Серебрянные нити», вокального дуэта «ЗвуЧат», ансамбля песни и пляски народов Урала «Прикамье»

15:00-15:30 Концертная программа из номеров спектаклей театра «Балет Евгения Панфилова»

15:30-16:10 Концерт группы «Импульс»

16:10-17:00 Концерт дуэта «МИКС»

17:00-18:00 Концерт группы «Икра50»

19:00-20:00 Концерт группы «Демо»

Выступления в День города Перми 2023 на площадке у ТРЦ «Планета»

В День города Перми 12 июня 2023 года местом проведения выступления творческих коллективов станет площадка парковочного пространства у ТРЦ «Планета». (0+)

15:00-15:40 Выступление чирлидеров и группы Chiken Gun

15:40-16:35 Блок ПроLOVE: конкурс для пар, выступление скрипача и танцевальной пары, конкурс «Повтори танец за героями фильма», интерактивная программа, выступление группы Chiken Gun

16:35-18:00 Блок ПроМЕЧТУ: музыкально-танцевальный конкурс, танец-история про мечту, флешмоб с фонариками, интерактивная программа, выступление группы Chiken Gun, номер на барабанах, розыгрыш призов

18:00-18:50 Блок ПроТвори: танцевальный батл, номер фристайл, интерактивная программа, массовый танцевальный номер и запуск больших шаров в небо, выступление группы Chiken Gun

18:50-20:00 Выступление диджеев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Афиша концертов звезд эстрады на День города в Перми 2023

Стали известны время и место концертов звезд российской эстрады в День города Перми (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru