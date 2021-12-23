«Мама, забери меня отсюда, мне жить охота». В Пермском крае через час после звонка родным умер 35-летний мужчина

Погибший Виталий. Фото предоставлено мамой молодого мужчины

30 ноября в исправительной колонии №10 в Пермском крае нашли тело 35-летнего осужденного Виталия. По предварительной версии, молодой мужчина покончил с собой. Однако мама заключенного Марина не верит в суицид. По словам женщины, за два месяца до трагедии Виталий звонил и отправлял ей сообщения, в которых рассказывал, что ему угрожают. Все сообщения от сына мать сохраняла, а потом написала заявление в ряд инстанций - прокуратуру, ОНК, Уполномоченному по правам человека в Пермском крае, чтобы те организовали проверку в колонии. И, согласно документам, проверка действительно состоялась, однако никаких нарушений сотрудники надзорных ведомств не нашли, а через два месяца ее сын умер.

Виталия осудили в 2018 году. Его приговорили к 11,5 годам тюрьмы за убийство женщины-таксиста. Он признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Марина не оправдывает своего сына, он совершил ужасное преступление и отбывал назначенное судом наказание.

- Но если колония исправительная, значит человека должны как-то исправлять, - негодует Марина. - Незадолго до смерти я сделала сыну несколько переводов по 30 тысяч рублей. Как я знаю, деньги у него просто-напросто вымогали. Потом он снова просил деньги и сказал, что если до 30 числа он не отдаст 33 тысячи, его не будет в живых. Перевести такую сумму я уже не могла - была вся в долгах и кредитах.

За день до смерти Виталий отправил матери сообщение следующего содержания:

«Спасибо, мам, за то, что ты для меня делала, ты лучшая мама на свете. Прости, что я вот такой у тебя, очень Вас люблю. Одна просьба, забери меня отсюда. Отцу скажи, чтобы тоже меня за все простил. Мне очень жить охота, это же страшно, ну вот так взять и перестать жить».

- А 30 ноября в полтретьего ночи он позвонил и сказал: "Мама, прости, прощай". Я даже ответить ничего не успела. Было такое чувство, что он еще хотел что-то сказать, но телефон у него будто вырвали из рук. А когда утром я позвонила в колонию, мне сказали, что около 5:00 мой сын покончил с собой.

Спустя несколько дней Марина приехала в морг, опознала тело сына и повезла хоронить.

- Мой сын не мог покончить с собой, - уверено говорит Марина. - Да, он был не подарок, много чего натворил, но за все свои поступки отвечал по закону. После того, как он умер, я перестала спать. Сомневаюсь, что за его смерть кто-то понесет наказание.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю корреспонденту "КП" сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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