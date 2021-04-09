«Дочка приснилась вся в белом». В Прикамье родные последней жертвы «Хромой лошади» собирают деньги на памятник

Ирина до трагедии и после Фото: архив "КП"

- Мальчики Ирины уже совсем большие, Артур учится в пятом классе, Саша – в седьмом, ему исполнилось 14, - рассказывает Галина Васильевна, мама Ирины Пекарской, которая пострадала на пожаре в «Хромой лошади» и больше десяти лет была прикована к постели. – Оба живут со мной, иногда их забирает к себе брат Ирины, он опекун обоих ребят.

Виновники получили 45 лет колонии

Напомним, трагедия случилась в Перми 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь». В ту ночь заведение отмечало свое восьмилетие, собралось более 300 гостей. В полночь на праздничной вечеринке запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, где вспыхнули пластик, пыль и декор из соломы. Огонь распространился по залу мгновенно.

В результате погибли 156 человек, а более ста получили тяжелые травмы и ожоги.

Пожар унес жизни 156 человек Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Хозяин «Лошади» Анатолий Зак был в ночь пожара в клубе, он выбрался из горящего здания и сбежал. Бизнесмена задержали на трассе, его автомобиль мчался в сторону Екатеринбурга, откуда Зак намеревался вылететь за границу.

Суд начался меньше, чем через год. На скамье подсудимых оказались восемь человек - это Зак, менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. Уже позднее из Испании экстрадировали коммерческого директора «Лошади» Константина Мрыхина, его судили отдельно.

Судебный процесс шел больше двух лет. Более 125 томов с материалами уголовного дела, десятки экспертиз, сотни свидетелей, более 400 потерпевших и девять фигурантов, которые валили вину друг на друга.

После этой трагедии не посадили ни одного чиновника. Единственный, кто оказался на скамье подсудимых, - это глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов. Его обвинили в том, что он выдал липовые заключения о соблюдении требований пожарной безопасности. Но суд счел, что это должностное преступление, которое не имеет причинно-следственной связи между действиями Мухутдинова и гибелью людей. В итоге - штраф в 70 тысяч рублей.

Остальные фигуранты получили 45 лет на всех. На данный момент все уже на свободе. Первыми вышли пожарные инспекторы, которые по указанию Мухутдинова проверяли «Лошадь» и закрывали глаза на многочисленные нарушения. За ними – пиротехники, которые устроили смертельное шоу, и исполнительный директор «Лошади» Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию.

«От звонка до звонка» отсидели Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов - именно он придумал «сюрприз» с пиротехникой. Самый большой срок - почти 10 лет - получил Анатолий Зак, но и его освободили на год раньше срока.

послушать приговор пришли десятки журналистов, пострадавшие, родственники погибших и близкие обвиняемых. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В больнице брили наголо

Ирина в тот вечер была в клубе вместе с гражданским мужем – Сергеем Колпаковым. Когда начался пожар, Сергей курил на улице, он не пострадал. А вот у 22-летней Ирины отравление угарным газом вызвало необратимые последствия в головном мозге. Ее долго лечили в Москве и Питере. Неравнодушные пермяки собрали деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела больше года, но все лечение оказалось бесполезным.

Шесть лет прикованная к постели Ирина провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, нанимал сиделок, но потом перестал оплачивать их услуги и сам в больнице не появлялся.

Тем не менее, все деньги как опекун жены - выплаты от виновников трагедии, спонсорские средства, пенсию по инвалидности - он забирал себе. Куда тратил - никто не знает. В больнице Ирину брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. Когда об этом написала «Комсомолка», неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней. А чиновники организовали переезд Пекарской в Березники, где живут ее мама и дети.

Последних года жизни Ирина провела в паллиативном отделении больницы Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Умерла в разгар пандемии

Три последних года жизни Ирина провела в паллиативном отделении больницы. Она умерла 6 июля 2020 года – в самый разгар пандемии.

- Навещать ее было нельзя - в больнице проходили лечение коронавирусные больные, да и посетители могли принести инфекцию дочери, - рассказывает Галина Васильевна. – Возможно, дочь переживала, почему к ней никто не приходит. Часто плакала, сильно кричала… Позже нам сказали, что ковид к ее смерти отношения не имеет, дочь скончалась от отека мозга. И это понятно: у нее было тяжелое поражение мозга, и никаких улучшений не наступало. В итоге наступили необратимые последствия.

- Сыновья о ней вспоминают?

- Конечно, вспоминают. Мы старались не водить их часто в больницу, они запомнили ее молодой, красивой и здоровой. Такой, как на фото – у нас в доме их очень много.

Молодая цветущая женщина - такой Ирина Пекарская осталась только на старых фото. Фото из семейного архива

Отец мальчиков не платит алименты

- Бывшего мужа Ирины не было даже на похоронах, а с детьми он держит связь?

- Мы ничего о нем не слышали уже пять лет. С тех пор, как Ирину перевезли в Березники. Он ни разу не позвонил, не спросил о ее самочувствии. Даже ребят с днем рождения не поздравил ни разу – Артур очень обижается на папу.

- И деньгами не помогает?

- Он ни разу не заплатил алименты на мальчиков. Хотя к нам приходили судебные приставы, задавали вопросы и сказали, что в их службу он шлет бумажки, что деньги регулярно переводит. Где его искать, я не знаю. И не хочу это делать. Мы сами мальчишек на ноги поднимем. Пенсию, которую они получают по потере кормильца, не тратим, откладываем на учебу и жилье. Саше достанется квартира Ирины, а Артуру – будем что-то покупать.

- Ирина вам не снится?

- Дочери нет уже почти год, а она приснилась мне всего один раз. На улице, зимой. Вокруг все было белое, и Ирина была вся в белом. Что-то рисовала. Посмотрела на меня и говорит: «Мама, холодно здесь очень, иди домой!»

- Может, нужно сходить на кладбище? Помянуть ее?

- Зимой на кладбище не ходят. Сейчас будет посуше – пойдем. Пока на могиле стоит крест с фото дочери. Планируем поставить хороший памятник, копим деньги. Если кто захочет нам помочь, мы не против.

Уважаемые читатели!

Если вы готовы помочь семье Ирины Пекарской, контакты ее родственников есть в редакции. Свяжитесь с автором материала по телефону 206-45-00 или в сообщения группы vk.com/kpperm

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