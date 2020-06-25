«Иринка страшно кричит, когда в палате кто-то умирает». Из-за коронавируса к пострадавшей в «Хромой лошади» не пускают родных

- Мы не были в больнице у Иринки уже три месяца, - говорит мама пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской, которая больше 10 лет прикована к кровати. – Сама я навещать дочь не могу. Я инвалид, еле передвигаюсь только по дому. К дочери ходит мой сын, его жена и теща.

«Брили наголо, потому что никто не приносил шампунь»

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, десятки - остались инвалидами.

Ирина Пекарская отдыхала здесь вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Когда начался пожар, мужчина курил на улице, а его 22-летняя жена получила тяжелое токсическое поражение мозга. Ее долго лечили в Москве и Питере. Неравнодушные пермяки собрали деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела больше года, но все лечение оказалось бесполезным.

Шесть лет прикованная к постели Ирина провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, нанимал сиделок, но потом перестал оплачивать их услуги и сам в больнице не появлялся.

Тем не менее, все деньги как опекун жены - выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц) - он забирал себе.

Куда тратил - никто не знает. Ирину в больницу брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. Когда об этом написала «Комсомолка», неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней.

Лежит в палате для умирающих

Три года назад Пекарскую перевезли в Березники, где живут ее мама и дети. У Ирины растут два сына – Артем и Саша, оба учатся в школе.

В больнице есть храм-часовня. Матушка Елена рассказала, что приходила к Ирине и читала молитвыФото: Екатерина ГАСПЕР

- Артур все чаще у меня, а Саша – у Сергея, старшего брата Ирины, - говорит мама пострадавшей Галина Васильевна. – Сережа – опекун мальчиков и сестры. Ее бывший муж Колпаков не появлялся с 2016 года. Ни разу не позвонил детям в День рождения, и алименты не платит. Плевать на него, для меня главное - успеть внуков поднять.

Сама Ирина находится в паллиативном отделении больницы, она лежит в одной палате с людьми, страдающими смертельно опасными заболеваниями.

- Медсестры рассказывают, что дочь страшно кричит – и днем, и ночью, - говорит Галина Васильевна. – Особенно тяжело, когда в палате находится умирающий больной. Дочь словно чувствует беду.

Навещать Ирину пока нельзя – в больнице проходят лечение от коронавируса больше 100 человек, и новые пациенты поступают каждый день. Родственники передают для нее влажные салфетки и средства гигиены, но, по словам медиков, пациентке не хватает человеческого общения.

- Состояние дочери не меняется, - говорит мама Ирины. – Все ее эмоции – это только крики. Кормят ее через зонд специальной смесью. Разминают руки и ноги, но это уже не помогает.

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