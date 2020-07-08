«Могила утопала в цветах». Похороны Ирины Пекарской, пострадавшей в «Хромой лошади», прошли в Пермском крае

- Каждый приходит в этот мир и покидает его в ровно назначенный день и час, и вот сегодня мы прощаемся с Ириной, она была очень светлым человеком, - тихим голосом объявила распорядитель траурной церемонии прощания с усопшими.

8 июля в Березниках похоронили 32-летнюю Ирину Пекарскую. 157 жертва страшного пожара в «Хромой лошади» скончалась утром 6 июля в паллиативном отделении Березниковской больницы.

Проститься с Ириной пришли друзья и знакомые

На прощание с Ириной Пекарской пришло около 25 человек: родственники, подруги, одноклассники...

Первыми в зал прощания зашли только самые близкие, среди которых были брат и двое сыновей Ирины Пекарской 11 и 13 лет, чтобы они один – на -один смогли попрощаться с любимой мамой и сестрой...

А минут через десять в траурный зал пригласили и остальных собравшихся.

Церемония прощания продлилась недолго

В центре зала в гробу лежала молодая женщина. Бросалась в глаза огромная разница между настрадавшимся лицом усопшей и улыбающейся фотографией, с которой на нас смотрела молодая цветущая женщина.

Рядом с гробом траурные венки: «Любимой дочери от мамы», «Дорогой сестре Ирине от семьи брата», «Мамочке от детей»...

Молодая цветущая женщина - такой Ирина Пекарская осталась только на старых фото.Фото: из семейного архива

Ирине Пекарской, напомним, было 22, когда она пришла в «Хромую лошадь» с мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина вышел покурить на улицу, а молодая мать двоих малышей находилась в зале, когда искры от фейерверка в честь дня рождения клуба полетели вверх и зажгли потолок, состоящий из переплетенных ивовых прутьев и пластика. Надышавшись угарным газом, Ирина получила тяжелейшее токсическое поражение головного мозга и почти 11 лет провела, прикованная к больничной койке, никого и ничего не узнавая.

Первые годы муж Сергей Колпаков возил ее на лечение в Германию, нанимал сиделок, которые ухаживали за ней, но потом этого не стало. В пермской краевой больнице, где семь лет пролежала жертва страшного пожара, женщину начали брить наголо, так у нее не было шампуня. Узнав об этом, читатели «Комсомолки» собрали целую гору упаковок памперсов, влажных салфеток и косметических средств. Помощь ей собирали всей страной.

Ирина Пекарская пролежала в больницах больше 10 летФото: Вероника РАНГУЛОВА

А три года назад Ирину Пекарскую перевезли в родные Березники. У брата, детей и мамы Ирины появилась возможность приходить к ней в больницу. Более 20 лет назад Галину Васильевну парализовало, ездить в Пермь к дочери в больницу она не могла. А в Березниках раз в полгода она навещала дочь.

- Ирина плакала, когда впервые за семь лет в больницу к ней пришли сыновья, - вспоминала Галина Васильевна. - В последнее время она уже никого и ничего не узнавала, а только кричала и днем, и ночью, особенно, когда кто-то в палате умирал. Мы, хоть и были морально готовы к этому, но нам сейчас очень тяжело. Но куда сейчас денешься? Буду жить ради внуков, я очень хочу увидеть, как они растут.

71-летняя женщина не смогла прийти на похороны дочери из-за состояния здоровья. Не было на похоронах Ирины Пекарской и мужа Сергей Колпакова.

За время болезни Ирина очень исхудала, гроб был не тяжелым

- Он в последние несколько лет даже с днем рождения сыновей не поздравляет, да и не надо нам от него ничего, - говорит Галина Васильевна.

- Ира была хорошей сестрой, мамой, дочкой, - сказал брат Ирины, Сергей. – Но десять ее последних лет были очень тяжелыми…

Из зала прощания гроб с телом повезли в храм на отпевание, а оттуда на кладбище.

Женщину отпели в местной церкви

...Могильный холм весь утопал в венках и цветах, а с фотографии на могильном кресте на этот мир смотрела Ирина Пекарская. Яркая, красивая, цветущая и улыбающаяся.

Такой Ирину Пекарской хотели запомнить родные

Ирину похоронили в Березниках

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля 00:00 00:00

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