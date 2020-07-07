«Пусть она мне запомнится, как живая». Мама Ирины Пекарской рассказала, почему не сможет прийти на похороны дочери

6 июля в Березниках скончалась 157 жертва пожара в «Хромой лошади» Ирина Пекарская. Ее сердце перестало биться рано утром. В это время брат Ирины Пекарской - Сергей - возвращался домой с ночной смены. В этот момент ему позвонили из больницы, где последние три года пролежала Ирина, и сообщили, что она скончалась.

Морально мы были готовы, но все равно тяжело

- Плохо нам, не смотря на то, что все к этому шло, - говорит мама Ирины Пекарской Галина Васильевна. – Уже 11 лет дочь не вставала, и морально мы были готовы к этому. Если она в первые три-четыре года не поправилась, то разве выздоровела бы она через несколько лет? Сейчас куда денешься? Надо дальше жить.

Ирина Пекарская – одна из самых тяжелых пострадавших в страшном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Он произошел 5 декабря 2009 года. Ирине, когда случилась эта трагедия, было всего 22 года. Молодая цветущая женщина воспитывала двух сыновей. В клубе в ночь пожара она была со своим мужем, 49-летним Сергеем Колпаковым. Когда началось возгорание, он курил на улице, это и спасло ему жизнь, а Ирина, надышавшись угарным газом, получила тяжелое токсическое поражение головного мозга.

Сразу после пожара в клубе пермяки собирали для Пекарской деньги на лечение в Германии. Фото из архива "КП"

Сначала ее пытались лечить в Германии, потом Ирина шесть лет пролежала в неврологии пермской краевой больницы, а три года назад ее перевезли в Березники, в паллиативное отделение. Березники – это родной город Ирины, здесь живут все ее родственники: мама, два сына, брат...

В последнее время Ирина ни на что не реагировала, только кричала

В больнице Березников Ирину Пекарскую поместили в четырехместную палату с неизлечимо больными людьми. Проведывать сестру и свою маму стали брат Сергей, его жена и два сына Ирины Пекарской. Старшему ее ребенку сейчас 13 с половиной лет, младшему – 11. Раз в полгода к Ирине в больницу приходила и мама. Более 20 лет назад ее парализовало, женщина фактически не выходит из дома.

157-ю жертву пожара в «Хромой лошади» похоронят в Березниках 8 июля 00:00 00:00

- Мы один раз придем – одни люди с ней лежат, а в другой раз – уже другие, старых нет, - вспоминает Галина Васильевна. – Я и по телефону с ней разговаривала. Когда ее только перевезли к нам, дочка даже расплакалась, когда впервые за семь лет увидела своих сыновей. А в последнее время она уже ни на что не реагировала, хотя я и гладила ее, и за руку держала. Она в последнее время и днем и ночью только кричала, особенно, когда умирал кто-то.

В апреле из-за коронавируса больницу, где лежала Ирина, закрыли на карантин.

- Там говорят, что она все ждала нас, как чувствовала что-то, увидеть нас хотела, но к ней не пускали. Сергей приходил к ней в больницу в конце мая, но его не пустили туда.

В больнице есть храм-часовня. Матушка Елена рассказала, что приходила к Ирине и читала молитвы. Фото из архива "КП"

Ослушалась маму всего один раз

Галина Васильевна вспоминает, что Ирина росла хорошей девочкой, только один раз не послушалась маму: с Колпаковым связалась, он в два раза был ее старше.

- Как я ее не пускала из Березников, – качает головой женщина. - Если бы не эта «Хромая лошадь», все было бы иначе. Может, и жили бы они вместе. А кому нужна больная жена? Ну, жена не нужна, а детей-то почему он бросил? Хоть бы позвонил – спросил, как живете? Так нет. Сейчас мне ради внуков надо жить, мне 71 год, я инвалид 1 группы, но я хочу их поднять, самой увидеть, как они взрослыми становятся. Сын со снохой очень помогают.

Пожар в клубе разделил жизнь этой красивой девушки на до и после. Фото из семейного архива

«Мне стыдно плакать, я – мужчина»

Дети Ирины Пекарской растут очень самостоятельные: учатся хорошо, дома всегда и пол подметут, и постирают, и в магазин сходят, купят, что бабушка попросит: помидоры, огурцы, сыр, мясо, конфет себе…

Похороны Ирины пройдут в среду, 8 июля. Родные говорят, что проститься с ней придет очень много людей: подруги, одноклассницы, в Березниках ее знали многие. В кафе уже заказали поминальный обед, купили красивое платье. Похоронят Ирину Пекарскую на кладбище в Березниках, рядом с могилой отца и бабушек-дедушек.

- Не знаю, придет или нет Колпаков, - вздыхает мама Ирины Пекарской. – Мы уже пять лет про него ничего не слышали. Да и не надо нам. Он даже сыновей с днем рождения ни разу не поздравил за это время. Ни алиментов, ни слуху, ни духу. Хотя и пенсию Иринину получал, все, что Зак перечислял, а нам ни копейки. Сейчас нам от него ничего не нужно.

На похороны обязательно возьмут Ирининых сыновей, чтобы они попрощались с мамой, а вот сама Галина Васильевна, на похороны дочери пойти не сможет.

- Меня в 1998 году парализовало, я по дому еле хожу. Вчера узнала, что Ирины не стало, переживала, весь день встать не могла. Пусть она мне запомнится, как живая, хотя я, конечно, видала ее и больную.

Детям Ирины Пекарской уже сказали, что их мамы не стало.

- Мне стыдно плакать, я же мужчина, - держится старший сын Ирины. Горе он переживает в себе, молча.

- А мне мама нужна, - плачет младший.

- Успокойся, видишь, мама лежала, болела, мучилась, - успокаивает его бабушка. - Я у тебя есть, дядя Сережа, тетя Света, мы все тебя любим и уважаем.

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