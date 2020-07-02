«С момента шлепка или поглаживаний преступление уже совершено». Московский адвокат объяснил, почему учителю математики из Перми вынесли столь суровый срок

Недавно в Перми вынесли приговор по громкому уголовному делу в отношении 49-летнего учителя математики Валерия Сыропятова. Суд признал его виновным в «Насильственных действиях сексуального характера» в отношении несовершеннолетней ученицы. Наказание суровое – девять с половиной лет колонии строгого режима.

Сам учитель рассказывал, что в каникулы во время пересдачи он отмахнулся от девочки, когда та стояла у стола и канючила оценку. Попал тыльной стороной руки по попе. За что потом извинился.

Мама же пострадавшей девочки объяснила «КП», что дело одним шлепком не ограничилось. Учитель отвел ее дочь в отдельный кабинет, закрыл его изнутри, подошел сзади и попытался раздеть. Когда девочка начала плакать и сопротивляться, он стал шептать ей на ушко: «Не плачь, я только тебя поглажу» и все-таки сумел сделать это.

Мы попытались выяснить, как в суде доказываются дела, где нет очевидных доказательств, а обвинение строится на показаниях потерпевших? Как их допрашивают? И можно ли установить, лжет ли ребенок или нет?

Нашим консультантом стал адвокат адвокатской палаты г. Москвы Олег Загребин.

Адвокат адвокатской палаты г. Москвы Олег Загребин. Фото: личный архив.

В 2012 году наказания за педофилию в России ужесточили

- В соответствии Конвенцией о правах ребенка наше государство обязано защищать детей от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, - пояснил Олег Константинович. - К сожалению, два последних десятилетия статистика в России показывала ежегодный рост числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В 2005 году Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал РФ усилить меры по пресечению совращения детей и обеспечению их правовой защиты.

- Я считаю это правильным, ведь любая форма сексуального насилия в отношении ребенка может негативно отразиться на его психическом развитии, навсегда изменить его жизнь, а порой и привести к суициду, - объясняет наш собеседник. Наказания за преступления против половой неприкосновенности детей были ужесточены в России в 2012 году: были увеличены сроки, вплоть до пожизненного, введены принудительные меры медицинского характера и другие правовые меры для защиты прав детей.

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Юридическое объяснение понятию «насилие»

Но, не смотря на все ужесточения, преступления в отношении детей продолжают совершаться. Эти уголовные дела следственные органы не комментируют, так как речь идет о несовершеннолетних. А судебные процессы проходят в закрытом режиме.

- Зато оглашенные приговоры вызывают у обывателей много эмоций: «Почему так мало дали?», или «За что его вообще посадили?», - говорит Олег Загребин. - Как адвокат, руководствуясь профессиональной этикой, я не могу комментировать решения по уголовному делу, в котором сам не принимал участия, не могу комментировать работу своего коллеги, и исхожу из того, что защитником было сделано все возможное в интересах подсудимого. При обсуждении подобных судебных решений часто возникает вопрос: «Это что, за шлепок по ягодицам могут посадить? Не убил ведь, не изнасиловал?». Но давайте разбираться.

На заседаниях суда педагога поддерживали коллеги.Фото: Василий Вахрин

«Насильственные действия сексуального характера» - это не всегда действия, связанные с причинением потерпевшему лицу физической боли. Под насилием в этой статье УК РФ понимается и ограничение свободы потерпевшего, и угрозы применения этого насилия. Либо использование беспомощного состояния потерпевшего лица, когда оно в силу своего физического или психического состояния, возраста или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление.

- Если объяснить эти юридические термины понятным языком, то любые действия, направленные на удовлетворение половой страсти в любой их форме, совершенные в отношении несовершеннолетнего, считаются особо тяжким преступлением, - поясняет Олег Загребин. - Это может быть прикосновение к половым органам ребенка (не важно, через одежду или нет), поглаживания, шлепки, щипание, склонение ребенка к своим половым органам, удерживание своих ладоней на теле ребенка и многое другое, что может быть расценено как действия сексуального характера. Не все об этом знают, и полагают, что ответственность наступит только за половой акт с несовершеннолетним ребенком. Это не так. С момента начала «поглаживаний и шлепков» преступление в отношении несовершеннолетнего, предусмотренное ст. 132 УК РФ уже окончено!

Обязательно устанавливается, склонен ли потерпевший ко лжи

Важно, что за подобные действия могут быть привлечены не только посторонние ребенку лица, но и его родственники и члены семьи. Государство защищает права детей и их нравственное развитие, и делает это жестко и сурово. У многих в связи с этим возникает вопрос: «Получается, только из-за слов ребенка человека могут посадить?!»

Суд признал подсудимого виновным. После вынесения приговора педагога арестовали в зале суда.Фото: Василий Вахрин

- Ответить на этот вопрос сложно, - объясняет наш собеседник. - Суд никогда не основывает приговор лишь на показаниях одного лица. Допрашивают свидетелей о последующих событиях и поведении потерпевшего и обвиняемого, предлагают им пройти проверку показаний с использованием полиграфа, проводят уточнение их показаний на предполагаемом месте преступления, фиксируют их показания на видео, назначают многочисленные экспертизы, с целью подтвердить или опровергнуть показания потерпевшего. В обязательном порядке устанавливается наличие или отсутствие психических заболеваний или отклонений в развитии.

Допрос несовершеннолетних потерпевших проводится в присутствии законного представителя и педагога. В последующем с ребенком проводятся психологические исследования и устанавливают признаки, присущие детям, подвергшимся сексуальному насилию. Устанавливают наличие или отсутствие повышенной внушаемости, склонности к фантазированию или ко лжи. Все это должно позволить следователю и суду убедиться в правдивости или ложности заявлений потерпевшей.

И только после исследования совокупности собранных доказательств и установление, что показания потерпевшего и свидетелей последовательны и не противоречивы, подтверждаются другим доказательствами, суд может сделать вывод о виновности или невиновности подсудимого.

- В итоге хотелось бы отметить, что зачастую современные дети намного более информированы в вопросах интимных отношений, чем их родители во времена своего детства, - говорит Олег Константинович. - Подростки ведут себя со старшими вызывающе, раскрепощенно, ложно понимая под таким своим поведением некую «крутость» и «взрослость». Но для Закона они все равно остаются несовершеннолетними детьми и действия взрослого человека в отношении них могут быть расценены как преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/788253" frameborder="0"></iframe> Учителя математики приговорили к 9 с половиной годам тюрьмы за домогательства к школьнице.

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