«Рассказала подружке, что математик ее трогал». Как доказали вину пермского учителя, которого посадили на 9 с половиной лет

- Прогнозы строить сложно, но я верю в лучшее. Маму жалко, она сильно переживает, это все длится уже больше года, - сказал «КП» 49-летний учитель математики Валерий Сыропятов и, вздохнув, вошел в зал суда.

Спустя час в Орджоникидзевском суде Перми педагогу вынесли приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера». Приговор - 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

«Девочка клянчила тройку»

Эта некрасивая история случилась в марте прошлого года в одной из школ Перми. Со слов педагога, выглядела она так:

- В седьмом классе, где училась девочка, я вел математику первый год. В первой четверти она у меня обманом выклянчила «тройку». Но ведь воспитательный момент должен быть. Я ей сказал, что теперь все работы она будет сдавать в той последовательности, в которой они изучаются. И пока до контрольной за третью четверть мы не доберемся, итоговой отметки у нее не будет!

В тот день, 27 марта, к математику пришли несколько учеников - сдавать «хвосты».

- Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть, - продолжает педагог. - Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова… Я настаивал: «Решишь контрольную, получишь свой «трояк» и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься - дети шумят - пойдем в другой кабинет». Мы ушли, она встала у стола и снова начала канючить. Я сижу за столом и говорю ей: «Иди, решай!» Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит - куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок. Я признал это, и был отстранен директором от преподавания в этом классе. Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Поддерживали бывшие ученики и педагоги

Вскоре информация попала в правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье «Развратные действия», а через полгода переквалифицировали на более тяжкую - «Насильственные действия сексуального характера».

В суд на каждое заседание по делу Валерия Сыропятова собиралась группа поддержки: бывшие выпускники, коллеги, родители учеников. 17 из них выступили в качестве свидетелей со стороны защиты. Все они говорили, что не могут поверить в виновность своего любимого учителя. Без вредных привычек, занимается спортом, возит ребят на экскурсии, соревнования, турслеты, сплавы, сборы…

В суд на каждое заседание по делу Валерия Сыропятова собиралась группа поддержки: бывшие выпускники, коллеги, родители учеников.Фото: Василий Вахрин

Гособвинение запросило для педагога 13 лет лишения свободы. В день приговора Сыропятов пришел в суд налегке, без вещей, которые понадобятся в колонии.

- Надеюсь, что оправдают, и все закончится хорошо, - объяснил он. - Сейчас еще немного прогуляюсь, подышу свежим воздухом, мысленно настроюсь и пойду.

Суд над учителем был закрытым, но на оглашение приговора пустили журналистов и группу поддержки. Понять, что педагог испытал в тот момент, когда услышал свой приговор, было невозможно: лицо учителя было скрыто под маской.

- Вам понятен приговор и порядок его обжалования? - спросил его судья.

- Да, Ваша честь, - спокойно ответил осужденный.

Доказательством послужила переписка с подружкой

В этот момент в зал суда вошли три конвоира. Педагог снял ремень, достал из карманов деньги, сотовый телефон и отдал родственнику. Конвоиры защелкнули на его руках наручники, а всех присутствовавших попросили покинуть зал суда.

- Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поэтому подробностей рассказать не можем, - сообщил помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Дмитрий Шишкин. - Тех доказательств, которые представила сторона обвинения, суду было достаточно для того, чтобы признать вину подсудимого в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, поэтому срок наказания такой большой. А тот шлепок, и та версия, о котором всем рассказывал подсудимый, - это способ защиты.

Как сообщил наш источник, знакомый с материалами уголовного дела, одним из доказательств, представленных в суде, стала переписка потерпевшей семиклассницы со своей подругой в соцсетях. В тот день, когда была пересдача, она написала, что учитель отвел ее в отдельный кабинет, посадил за парту, подошел сзади и стал трогать:

- Я пыталась закрываться руками, а он руки отодвигал.

Эксперты осмотрели девочку на наличие синяков и единственное, что нашли на ее теле, - это небольшая царапина на пальце.

Пока шло следствие, педагога проверяли на склонность к педофилии, но результат экспертизы оказался отрицательным.

«У него есть женщина, зачем ему ученица?»

- Валерий всегда имел собственное мнение и открыто высказывал его, некоторым это не нравилось, вот его и убрали, - объясняет свое видение ситуации мама Сыропятова 72-летняя Галина Николаевна. - Девочка ныла, что у нее голова от шума болит. Сын пошел смотреть свободные классы. Он принимал долги в кабинете №20, а привел девочку в соседний дежурный кабинет. Там картонные перегородки и в любой момент туда мог войти любой, кто находился в школе. Разве он решился бы на такое?

По ее словам, сын очень любил школу, возил детей на Вишеру, в Финляндию, Чехословакию, Испанию:

- Когда он увозил детей в поездку, я никогда не думала, что он может что-то подобное себе позволить, а переживала, чтобы с детьми все хорошо было, чтобы приступов никаких не произошло, чтобы травм не получили, в лесу не потерялись.

- Извините за вопрос, но почему так получилось, что в 49 лет у вашего сына ни жены, ни детей не было? - спросили мы.

- Если он в две смены преподает, когда он жену себе искать будет? Много лет назад он был сильно влюблен, но девушка его отвергла. Потом по жизни как-то не складывалось, а сейчас у него есть женщина. Они встречаются года три, так что в этом вопросе проблем у него нет. Зачем ему нужна была ученица?

Пенсионерка говорит, что они обязательно будут обжаловать приговор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/787673" frameborder="0"></iframe> Мама осужденного учителя из Перми рассказала свою версию произошедшего.

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