2020-07-01T21:16:15+03:00
Общество

«За грань его поведение никогда не выходило». Бывший директор пермской школы, где работал осужденный за домогательства математик, рассказала, как все случилось

На нее тоже завели уголовное дело по статье «Халатность», но потом закрыли его
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ольга Михайловна Иванова более 20 лет проработала бок о бок с осужденным математиком. Фото из личного архиваОльга Михайловна Иванова более 20 лет проработала бок о бок с осужденным математиком. Фото из личного архива
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- Как он там выживать-то будет? Сейчас ему 49, а когда вернется, будет под 60! Да еще и без права преподавать! Он, конечно, непритязательный человек, но где взять денег хотя бы на овсянку? Такой огромный срок у меня просто в голове не укладывается! Где он сейчас окажется? Какие у него сокамерники будут? – переживает о своем бывшем коллеге экс-директор школы, где преподавал осужденный за «Насильственные действия сексуального характера» учитель математики Валерий Сыропятов.

С заявлением стали разбираться в тот же день

Ольга Михайловна Иванова более 20 лет проработала бок о бок с осужденным математиком. Вместе с педколлективом она вывела когда-то отстающую пермскую школу в лидеры. А год назад из-за этой некрасивой истории ей тоже пришлось написать заявление об уходе. В отношении директора школы, где работал математик, возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Через несколько месяцев его закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

- Это такая ложка дегтя и так незаслуженно, что мне до сих пор больно, - пообщалась с «Комсомольской правдой» Ольга Михайловна. – Я в последние дни очень много думаю об этой истории, вспоминаю, что было год назад, и мне сложно представить, что теперь ждет Валерия Николаевича. От мамы девочки тогда заявления в полицию не было, а то, что поступило к нам в школу, мы сразу же рассмотрели. Как только оно легло мне на стол, я позвонила маме и пригласила на встречу. Она сначала удивилась, мол, зачем? Но я объяснила, что история непростая и разбираться нужно всем вместе. Мама пришла вечером.

Перед этим разговором Ольга Михайловна пригласила в кабинет классного руководителя и учителя начальной школы, чтобы понять особенности характера девочки, о которой пойдет речь.

- Классный руководитель – молодая учительница русского языка – объяснила, что семиклассница - девочка «себе на уме», не так давно вместе с подругами она обвинила мальчика в том, чего он не делал, но в ситуации разобрались на уровне класса, - рассказывает экс-директор школы. – Педагог начальных классов тоже сказала, что девочка много придумывает и фантазирует, потом рассказывает маме, после чего встревоженная женщина ходит в школу разбираться.

«Пересадите ее подальше от учителя»

Во встрече участвовали директор школы, учитель математики и мама семиклассницы.

- Дети в каникулы должны отдыхать, а у вас они занимаются в группах, в малых группах и один на один с преподавателем, - высказала свою первую претензию мама девочки.

- Это же, наоборот, плюс. Все дети усваивают материал по-разному, к вашей девочке – индивидуальный подход, она имеет возможность отработать неусвоенный материал и пройти контрольные срезы, - ответила на претензию директор.

- А почему тогда учитель ее при всех, кто находился в тот момент в классе, шлепнул ее по попе? Она – подросток, ей это неприятно! И пересадите ее, пожалуйста, подальше от учительского стола, - попросила женщина.

- Действия педагога действительно были неправомерны, мы наложим на него административное взыскание, - заверила Ольга Михайловна.

- Я признаю свою вину, я сделал недопустимое для педагога, приношу извинения и даже не буду возражать против того, чтобы меня освободили от преподавания в этом классе, - извинился перед мамой девочки Валерий Сыропятов.

На этом разговор был окончен, стороны разошлись. Итог встречи был запротоколирован в специальном журнале. А через некоторое время все узнали о возбуждении уголовного дела по ст. «Развратные действия», которое потом переквалифицировали на более тяжкую статью, с наказанием до 15 лет лишения свободы.

- Версия со шлепком – это как способ защиты, которую всем озвучивал подсудимый, - объяснили в прокуратуре. - Подробностей мы пояснить не можем, но тех доказательств, которые представила сторона обвинения, было достаточно для такой серьезной статьи.

- Правда ли, что соцпедагог рассылала родителям смс, чтобы они писали заявление на математика? – спросили мы.

- Доподлинно сказать не могу, родителям я не звонила и не спрашивала об этом, но в школьных разговорах это звучало. Я потом разговаривала и с соцпедагогом, и с психологом, негатива в адрес Валерия Николаевича они не высказывали.

В седьмом классе начала выделяться

И на девочку, и на педагога для следственных органов директору школы пришлось писать характеристики.

- Что сказать о Валерии Николаевиче? Плюсов очень много. Далеко не каждый педагог обладает столь мощным потенциалом. Он сложных подростков летом водил в походы, где учил их готовить еду и проверять на деле свои физические возможности. А иначе они бесконтрольно бы слонялись по улицам микрорайона. Он вел секцию рогейна, ориентирования на местности, возил ребят в зарубежные поездки и на соревнования по России. Как учитель – тоже очень неординарный, делился с коллегами опытом и был в лидерах уже не на уровне школы или района, а, скорее, города и края. Что касается девочки, то она единственная у своих родителей, а вот двоюродных братьев-сестер у них в семье очень много. Они переехали к нам из центра города после того, как их дом снесли. В 5-6 классе девочка была очень замкнутая, а в седьмом у нее появилось желание выделиться: она одежду яркую начала носить, макияж делать и поведение оставляло желать лучшего.

Что касается учебы, то математика – это был не единственный предмет, по которому семиклассница не успевала. Системные задолженности были и по другим дисциплинам.

«Я думала, вам уже все рассказали»

- Мама, когда пришла на ту нашу первую встречу, заверила, что у них полная семья, в которой царят любовь и взаимопонимание, папа занимается с дочерью и заинтересован в ее воспитании, - вспоминает бывший директор. – На деле же выяснилось, что папа у них отбывает срок в колонии, а дочь воспитывает одна мама. Такое случалось и далее: в разных ситуациях мама вела себя по-разному. Одним женщина говорила одно, другим – другое. Когда в конце июня на меня завели уголовное дело, у нас была с ней очная ставка. Я рассказала про то, о чем мы говорили на той нашей первой встрече, и маме пришлось это подтвердить. Следователь после этого сказал: «Ну и какие тут обвинения выдвигать? Дело-то рассыпалось».

Ольга Михайловна объясняет, что спросила на очной ставке маму девочки, почему она не задала на встрече других вопросов, если была еще чем-то встревожена. Та ответила: «Я думала, что вам уже все рассказали».

В интервью «КП» мама пострадавшей семиклассницы рассказала, что во время пересдачи Валерий Сыропятов забрал тетрадь дочери и увел ее в другой кабинет. Там запер дверь изнутри, посадил девочку за парту, подошел сзади и попытался ее раздеть. Она плакала и сопротивлялась, а математик шептал ей на ушко: «Я только тебя потрогаю».

- А раньше вы не замечали за Валерием Николаевичем ничего подобного?

- Ну на фото, знаете, он может приобнять кого-то, у него подростковый клуб, где ребята спортом занимаются, но за грань это никогда не выходило. У него кабинет всегда был открыт, он либо математикой с ребятами занимался, либо будущие путешествия с ними обсуждал. Возможно, если у него были бы жена и дети, он по-другому бы общался с ребятами, но он не имел опыта воспитания собственных детей. Хотя мы не раз с коллегами обсуждали, что учитель – это человек, на которого смотрят не одни глаза, а десятки, поэтому нужно семь раз отмерить, перед тем, как слово сказать, взгляд бросить, а уж если руками что-то сделать, так тем более!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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