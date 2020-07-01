«За грань его поведение никогда не выходило». Бывший директор пермской школы, где работал осужденный за домогательства математик, рассказала, как все случилось

- Как он там выживать-то будет? Сейчас ему 49, а когда вернется, будет под 60! Да еще и без права преподавать! Он, конечно, непритязательный человек, но где взять денег хотя бы на овсянку? Такой огромный срок у меня просто в голове не укладывается! Где он сейчас окажется? Какие у него сокамерники будут? – переживает о своем бывшем коллеге экс-директор школы, где преподавал осужденный за «Насильственные действия сексуального характера» учитель математики Валерий Сыропятов.

С заявлением стали разбираться в тот же день

Ольга Михайловна Иванова более 20 лет проработала бок о бок с осужденным математиком. Вместе с педколлективом она вывела когда-то отстающую пермскую школу в лидеры. А год назад из-за этой некрасивой истории ей тоже пришлось написать заявление об уходе. В отношении директора школы, где работал математик, возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Через несколько месяцев его закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

- Это такая ложка дегтя и так незаслуженно, что мне до сих пор больно, - пообщалась с «Комсомольской правдой» Ольга Михайловна. – Я в последние дни очень много думаю об этой истории, вспоминаю, что было год назад, и мне сложно представить, что теперь ждет Валерия Николаевича. От мамы девочки тогда заявления в полицию не было, а то, что поступило к нам в школу, мы сразу же рассмотрели. Как только оно легло мне на стол, я позвонила маме и пригласила на встречу. Она сначала удивилась, мол, зачем? Но я объяснила, что история непростая и разбираться нужно всем вместе. Мама пришла вечером.

Перед этим разговором Ольга Михайловна пригласила в кабинет классного руководителя и учителя начальной школы, чтобы понять особенности характера девочки, о которой пойдет речь.

- Классный руководитель – молодая учительница русского языка – объяснила, что семиклассница - девочка «себе на уме», не так давно вместе с подругами она обвинила мальчика в том, чего он не делал, но в ситуации разобрались на уровне класса, - рассказывает экс-директор школы. – Педагог начальных классов тоже сказала, что девочка много придумывает и фантазирует, потом рассказывает маме, после чего встревоженная женщина ходит в школу разбираться.

«Пересадите ее подальше от учителя»

Во встрече участвовали директор школы, учитель математики и мама семиклассницы.

- Дети в каникулы должны отдыхать, а у вас они занимаются в группах, в малых группах и один на один с преподавателем, - высказала свою первую претензию мама девочки.

- Это же, наоборот, плюс. Все дети усваивают материал по-разному, к вашей девочке – индивидуальный подход, она имеет возможность отработать неусвоенный материал и пройти контрольные срезы, - ответила на претензию директор.

- А почему тогда учитель ее при всех, кто находился в тот момент в классе, шлепнул ее по попе? Она – подросток, ей это неприятно! И пересадите ее, пожалуйста, подальше от учительского стола, - попросила женщина.

- Действия педагога действительно были неправомерны, мы наложим на него административное взыскание, - заверила Ольга Михайловна.

- Я признаю свою вину, я сделал недопустимое для педагога, приношу извинения и даже не буду возражать против того, чтобы меня освободили от преподавания в этом классе, - извинился перед мамой девочки Валерий Сыропятов.

На этом разговор был окончен, стороны разошлись. Итог встречи был запротоколирован в специальном журнале. А через некоторое время все узнали о возбуждении уголовного дела по ст. «Развратные действия», которое потом переквалифицировали на более тяжкую статью, с наказанием до 15 лет лишения свободы.

- Версия со шлепком – это как способ защиты, которую всем озвучивал подсудимый, - объяснили в прокуратуре. - Подробностей мы пояснить не можем, но тех доказательств, которые представила сторона обвинения, было достаточно для такой серьезной статьи.

- Правда ли, что соцпедагог рассылала родителям смс, чтобы они писали заявление на математика? – спросили мы.

- Доподлинно сказать не могу, родителям я не звонила и не спрашивала об этом, но в школьных разговорах это звучало. Я потом разговаривала и с соцпедагогом, и с психологом, негатива в адрес Валерия Николаевича они не высказывали.

В седьмом классе начала выделяться

И на девочку, и на педагога для следственных органов директору школы пришлось писать характеристики.

- Что сказать о Валерии Николаевиче? Плюсов очень много. Далеко не каждый педагог обладает столь мощным потенциалом. Он сложных подростков летом водил в походы, где учил их готовить еду и проверять на деле свои физические возможности. А иначе они бесконтрольно бы слонялись по улицам микрорайона. Он вел секцию рогейна, ориентирования на местности, возил ребят в зарубежные поездки и на соревнования по России. Как учитель – тоже очень неординарный, делился с коллегами опытом и был в лидерах уже не на уровне школы или района, а, скорее, города и края. Что касается девочки, то она единственная у своих родителей, а вот двоюродных братьев-сестер у них в семье очень много. Они переехали к нам из центра города после того, как их дом снесли. В 5-6 классе девочка была очень замкнутая, а в седьмом у нее появилось желание выделиться: она одежду яркую начала носить, макияж делать и поведение оставляло желать лучшего.

Что касается учебы, то математика – это был не единственный предмет, по которому семиклассница не успевала. Системные задолженности были и по другим дисциплинам.

«Я думала, вам уже все рассказали»

- Мама, когда пришла на ту нашу первую встречу, заверила, что у них полная семья, в которой царят любовь и взаимопонимание, папа занимается с дочерью и заинтересован в ее воспитании, - вспоминает бывший директор. – На деле же выяснилось, что папа у них отбывает срок в колонии, а дочь воспитывает одна мама. Такое случалось и далее: в разных ситуациях мама вела себя по-разному. Одним женщина говорила одно, другим – другое. Когда в конце июня на меня завели уголовное дело, у нас была с ней очная ставка. Я рассказала про то, о чем мы говорили на той нашей первой встрече, и маме пришлось это подтвердить. Следователь после этого сказал: «Ну и какие тут обвинения выдвигать? Дело-то рассыпалось».

Ольга Михайловна объясняет, что спросила на очной ставке маму девочки, почему она не задала на встрече других вопросов, если была еще чем-то встревожена. Та ответила: «Я думала, что вам уже все рассказали».

В интервью «КП» мама пострадавшей семиклассницы рассказала, что во время пересдачи Валерий Сыропятов забрал тетрадь дочери и увел ее в другой кабинет. Там запер дверь изнутри, посадил девочку за парту, подошел сзади и попытался ее раздеть. Она плакала и сопротивлялась, а математик шептал ей на ушко: «Я только тебя потрогаю».

- А раньше вы не замечали за Валерием Николаевичем ничего подобного?

- Ну на фото, знаете, он может приобнять кого-то, у него подростковый клуб, где ребята спортом занимаются, но за грань это никогда не выходило. У него кабинет всегда был открыт, он либо математикой с ребятами занимался, либо будущие путешествия с ними обсуждал. Возможно, если у него были бы жена и дети, он по-другому бы общался с ребятами, но он не имел опыта воспитания собственных детей. Хотя мы не раз с коллегами обсуждали, что учитель – это человек, на которого смотрят не одни глаза, а десятки, поэтому нужно семь раз отмерить, перед тем, как слово сказать, взгляд бросить, а уж если руками что-то сделать, так тем более!

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