«Секс-скандал» в Перми: учителю математики светит 13 лет за шлепок по попе семикласснице

- Я верю, что суд во всем разберется и вынесет оправдательный приговор, я бы очень хотел вернуться в школу, где проработал 24 года, - говорит пермский педагог Валерий Сыропятов. - Только в каникулы уже никаких долгов принимать не буду, я делал это по своей доброй воле и вот что из этого вышло.

«На приговор пойду без вещей»

В Перми подходит к завершению суд по громкому уголовному делу в отношении 49-летнего учителя математики. Педагога обвиняют в «Насильственных действия сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего». Каждое заседание возле здания суда, где идет процесс, дежурят десятки людей, которые поддерживают педагога: коллеги-учителя, родители школьников, выпускники… Они создали в интернете петицию «Защитим учителя от несправедливости. Спасем его от тюрьмы», которую подписали более 700 человек.

Прокурор запросил для подсудимого наказание 13 лет лишения свободы и запрет на право заниматься педагогической деятельностью. Учитель выступил с последним словом. В понедельник, 29 июня, состоится оглашение приговора.

- Вы с вещами придете?

- Нет, не стану я на оглашение вещи брать, я ни в чем не виновен.

Какое в итоге вынесут наказание, журналисты смогут узнать только связавшись с пресс-службой суда, так как процесс закрытый: потерпевшая - несовершеннолетняя. Ни в школе, ни в департаменте образования, ни в следствии, ни в прокуратуре ситуацию до вынесения приговора не комментируют. А наказание педагогу грозит нешуточное.

Канючила и хотела уйти домой

- Ну хоть вы расскажите, что случилось в тот день?

- Девочка пришла ко мне на пересдачу, - рассказывает учитель. - Три она дня ходила, это был третий день пересдачи. В первой четверти она меня обманула, я ей поверил и тройку выставил. Но ведь воспитательный момент должен быть, поэтому я сказал, что теперь она все работы сдавать будет в той последовательности, в которой они изучаются. И пока до контрольной за третью четверть мы не доберемся, отметки за четверть у нее не будет!

Педагог объясняет, что принципиально относится к этому вопросу и все его ученики прекрасно знают это. Случай с семиклассницей произошел в весенние каникулы в 2019 году. В тот день в кабинет Валерия Николаевича пришли несколько учеников, которым нужно было сдать «хвосты».

- Все выполняли работы, она улизнуть в очередной раз захотела, сказала, что живот заболел… голова, что хочет уйти. Я ей говорю: «У нас чуть-чуть осталось: контрольную реши, получишь свой «трояк» и на все четыре стороны можешь шагать. Если тут тебе невозможно решать – дети шумят - пойдем в другой кабинет». Мы ушли, она стоит у стола, канючит. Я сижу за столом, и говорю ей: «Иди решай!». Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит – куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок. Я признал это, и был отстранен директором от преподавания в этом классе. Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Бежала исправлять оценки конце четверти

Со слов педагогов этой школы, которых мы встретили возле здания суда, камеры видеонаблюдения, установленные в коридорах, зафиксировали, что учитель и девочка ходили по коридору и спокойно разговаривали.

- А вот в кабинетах камер у нас нет, поэтому доказать что-либо сейчас невозможно, - объясняют учителя. - Оказалось, что мы просто не защищены в этой ситуации.

- Валерий Николаевич, если можно так сказать, жил школой: приходил рано утром и уходил поздно вечером, как учитель он ребятам давал очень много, – говорит коллега, шесть лет проработавшая с Валерием Николаевичем в одном коллективе. – Да, мы не оправдываем его за этот хлопок, но мы люди и тоже можем эмоционировать. А то, что происходит сейчас – это очень жестко. Такое наказание и такой срок? Человек ведь никого не убил. Мы в тот день тоже были на работе, к нам также приходили ученики и исправляли оценки. Девочку эту я знаю с начальной школы, она многие вещи может придумать, нередко она жаловалась, что у нее живот болит, ее отпускали, шли навстречу. Учится она хорошем в классе, где каждый ребенок хочет себя показать с хорошей стороны. Возможно, в семье тоже была мотивация на оценку, возможно девочке что-то не покупали или наказывали за плохие отметки. И часто бывало, что за исправление оценок она хваталась в последний момент, в конце четверти.

На кажое заседание педагога приходят поддержать его коллеги, родители школьников и его выпускники.Фото: Василий Вахрин

Соцпедагог обиделась?

Эта семиклассница - теперь она учится в восьмом - менять школу не стала. С классом после произошедшего поработал психолог, внешне отношения в коллективе ровные и спокойные. Никто не обижает девочку за то, что случилось с учителем.

- Пока шло следствие, свои показания девочка часто меняла: сначала говорила, что я приставал к ней, обнимал, лез к ней, потом появилось, что хлопнул по попе, потом, что чуть не изнасиловал, - говорит учитель. – Хотя, насколько я знаю, ни она, ни ее мама заявления не писали.

Коллеги Валерия Николаевича объяснили, что «сор из избы» начала выносить соцпедагог, она узнала о шлепке и стала просить других родителей написать, что якобы учитель приставал и к их детям. Сейчас эта молодая женщина в декрете, в суде она не появлялась.

- В 2017 году я открыто критиковал ее в учительской беседе за то, что они англосакские буквы использовали в названии газеты нашей школы, я с этой позицией не согласен. Позже она хотела, чтобы я был поставщиком информации для нее: кто из мальчиков курит или нацвай использует. Мужской туалет находится рядом с моим кабинетом, и я волей-не волей являюсь человеком, который контроль там осуществляет, но я отказался заниматься этим. Сказал, что у нее свой функционал, у меня свой.

Громкое дело, возможность карьерного роста

Забрали учителя математики «сотрудники в штатском» прямо с уроков.

- Меня вызвали в кабинет директора и отправили в СИЗО, - вспоминает преподаватель. - Трое суток я там провел. Уголовное дело возбудили по ст. 135 УК РФ «Развратные действия», а через полгода переквалифицировали на более тяжкую, ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». В отношении директора школы тоже возбудили уголовное дело по статье «Халатность», но потом закрыли за отсутствием доказательств. Она ушла из школы, сейчас там другой директор.

Когда история с учителем попала в соцсети, большинство тех, кто знает его, оставляли отклики, что это неправда и что этого быть не может. Однако нашлись пара выпускниц, которые заявили, что такие случаи бывали, что Валерий Николаевич иногда позволял себе приобнять ученицу.

- Я не совсем уверен, что это писал живой персонаж, от сотрудников слышал, что они сами такое пишут. Мне говорили: «Не захочешь по-хорошему вину признать, мы тебя так в грязи изваляем, такого в соцсетях напишем, что не отмоешься. У тебя вариантов нет, ты все равно уедешь». Но я не стал играть по их правилам.

- Сами-то как считаете, кому все это нужно?

- Не знаю. У девочки, возможно, обида была на оценки, этим воспользовались. Кто-то увидел громкое дело, возможность карьерного роста.

Образец мужчины в школе

Семь месяцев обвиняемый находился на домашнем аресте, потом меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде. Оставшись без работы и средств к существованию, учитель выживал только благодаря своим выпускникам, их родителям и коллегам. Одни приносили еду, другие помогали деньгами и просто поддерживали добрым словом.

- Это же образец мужчины в школе! – вступается за педагога мама ученика этой школы Светлана Павловна Волкова. - Интересный факт: однажды я шла в школу, а он бежит навстречу с лыжами и палками. «Вам, что физкультуру поручили провести?», - пошутила я. Оказалось, что у него окно, и он не в столовой булку жует, а побежал несколько километров. Он весь в этом! Не курит, занимается спортом, организует для ребят экскурсии по Пермскому краю и городам России, организует соревнования по рогейну, турслеты, сплавы, сборы… А как бережно он относится к чувствам детей. У моего сына в девятом классе любовь. А надо же экзамены сдавать! Я не знала, что придумать: увещевала, репетиторов предлагала, а он – уроки заканчиваются – уезжает в город к своей девочке. Придумал как поступить Валерий Николаевич: «Приезжай-ка ты на занятия вместе со своей девочкой». Она тоже заканчивала девятый класс, поэтому польза была обоим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/787336" frameborder="0"></iframe> Учитель, которому грозит 13 лет колонии за шлепок семикласснице по попе, рассказал свою версию произошедшего.

- А я училась у Валерия Николаевича, - говорит его выпускница Полина. - Узнав о ситуации, мы тоже не стали оставаться в стороне. Для меня он учитель высшего уровня, принципиальный. Просто так выпросить оценку не получится. Надо работать. Он умеет находить подход к каждому и мотивировать на результат. Мы были у него в гостях, чтобы поддержать. Он с мамой живет, помогает ей.

Конечно, очень сомнительно выглядит факт, что за невинный шлепок по попе педагогу грозит столь длительный тюремный срок. Не исключено, что в этом деле было и еще что-то, о чем пока умалчивают все, кто причастен к этому скандалу. Потерпевшая сторона отказывается объяснять свою версию, следствие тоже хранит молчание.

- Неужели вы думаете, что без доказательств прокурор подпишет уголовное дело и отправит его в суд? – объяснил «КП» источник в следствии. – Давайте дождемся вынесения приговора, тогда мы и сможем что-то официально прокомментировать. Конечно, раскрывать подробностей дела никто не будет, но картина станет ясна.

«Комсомолка» обязательно сообщит о решении суда, которое будет оглашено 29 июня.

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