«Не плачь, я тебя только поглажу». Мама школьницы, из-за которой пермскому учителю дали 9 лет, рассказала свою версию событий

«Комсомолка» продолжает разбираться в неприятной и очень странной истории с учителем математики, которого посадили на девять с половиной лет за домогательства к ученице.

Все случилось, напомним, в марте прошлого года в одной из школ Орджоникидзевского района Перми. В тот день несколько семиклассников пришли к учителю математики сдавать «хвосты». 49-летий Валерий Сыропятов усадил детей за парты и дал решать задачки, а одну из девочек зачем-то увел в другой кабинет.

Что было дальше, версии расходятся. По школьным камерам, установленным в коридоре, видно только, как мужчина и девочка идут к кабинету, а через несколько минут – выходят обратно. Идут спокойно, никто не вырывается, не убегает…

«Хотел отмахнуться, но попал по попе»

Сначала напомним версию самого педагога (до приговора он был под подпиской).

- В первой четверти она обманом выклянчила у меня «тройку», в третьей я решил: хватит, - рассказал «Комсомолке» Валерий Николаевич. - Пока не сдаст все задания, оценку не получит. Все дети сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть. Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова… Я ответил: «Если в классе тебе неудобно заниматься - дети шумят - пойдем в другой кабинет». Мы ушли в соседний кабинет, она встала у стола и снова начала канючить. Я отмахнулся и тыльной стороной ладони попал по попе. Я сижу, она стоит - куда я попаду? Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Но дело не замяли. Информация попала в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия», а через полгода переквалифицировали на более тяжкую - «Насильственные действия сексуального характера». До 15 лет!

«У него есть женщина, зачем ему школьница?»

Судебный процесс сделали закрытым, ведь потерпевшая девочка – несовершеннолетняя. В СМИ эта история всплыла буквально на днях после того, как в сети опубликовали петицию в защиту педагога.

На каждое заседание по делу Валерия Сыропятова собиралась группа поддержки: бывшие выпускники, коллеги, родители учеников. 17 из них выступили в качестве свидетелей со стороны защиты. Все они говорили, что не могут поверить в виновность своего любимого учителя. Без вредных привычек, занимается спортом, возит ребят на экскурсии, соревнования, турслеты, сплавы, сборы…

- Да, мой сын не женат, детей нет, - говорит мама Сыропятова Галина Николаевна. – Но у него есть женщина, зачем ему школьница? Там между кабинетами перегородки картонные, разве бы он решился на такое?

Прокурор запросил для Сыропятова 13 лет, суд дал 9 с половиной в колонии строгого режима. Выслушав приговор, педагог опустил глаза: он до последнего надеялся, что его оправдают, и даже пришел в суд без вещей.

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- Что это было вообще? 9 лет за шлепок по попе? - возмущались те, кто поддерживал педагога.

- Этот шлепок – его версия как способ защиты, которую всем озвучивал подсудимый, - объяснили в прокуратуре. - Подробностей мы пояснить не можем, но тех доказательств, которые представила сторона обвинения, было достаточно для такой серьезной статьи.

- Даже если он просто погладил, потрогал девочку вопреки ее воли, это уже может быть расценено как «насильственные действия», - пояснил наш источник в следствии. – Потому что в такой ситуации ребенок априори находится в беспомощном состоянии.

Ни Следственный комитет, ни прокуратура не дают никаких официальных пояснений, за что все-таки Сыропятова осудили на такой большой срок.

- Доказательства, которые представила сторона обвинения, были добыты с нарушением закона, поэтому мы готовим апелляционную жалобу, - говорит адвокат Сыропятова Алексей Сабуров. – В четверг буду обсуждать этот вопрос с подзащитным.

«Не плачь, пять поставлю»

А теперь - версия девочки, которую в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» озвучила ее мама Наташа:

- Мне до сих пор тяжело об этом вспоминать. То, что случилось, просто ужасно. Сейчас все гнобят моего ребенка: мол, все из-за нее. А в чем тут виновата Вера (имя ребенка изменено, - Ред.)? Только после приговора мне стало немного спокойнее. Учителя посадили, значит, моя дочь теперь в безопасности.

- Вы ходили на приговор?

- Нет, я не могу видеть этого человека. Его и человеком назвать нельзя после всего, что он сделал.

- Он говорит, что всего лишь шлепнул Веру по попе. Случайно.

- Он это говорит, чтобы оправдать себя. Он заставил ее уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Он взял ее тетрадку и сказал: иди со мной. Он ведь учитель, она его послушала. Вера не знала, куда он ее уводит. А в другом кабинете он запер дверь изнутри, посадил за парту и начал к ней приставать. Подошел сзади и обхватил ее силой.

- Она сопротивлялась?

- Дочь не ожидала и очень испугалась, просто остолбенела от страха и не могла закричать. Потом пыталась вырваться, у нее царапина от его ногтей на руке осталась. Математик пытался ее раздеть, но не смог, она сопротивлялась и плакала. А он шептал на ушко: «Не плачь, я тебя только потрогаю». Ее тетрадка была вся в пятнах от слез и туши. После того, как залез к ней туда и сюда, начал успокаивать. И только когда она перестала плакать, открыл дверь и вывел из кабинета. Напоследок сказал: «В следующей четверти у тебя будет «пятерка» по математике».

«Рассказала обо всем соседке»

- И это было не в первый раз, - утверждает Наталья. - В материалах дела есть видео из школы, как он целует другую девочку. Просто раньше девчонки боялись жаловаться и рассказывать родителям, терпели.

- А как вы узнали о том, что случилось с вашим ребенком?

- Она прибежала домой и встретила нашу соседку Юлю. Та заметила, что дочь заплаканная, стала расспрашивать, и Вера призналась. Юля позвонила мне, я – классному руководителю. А потом меня вызвала в школу директор, заявили в полицию.

- Вы не забрали дочь из школы?

- Нет, она перешла в девятый класс. Отношения с учителями и одноклассниками хорошие. У дочки много друзей, они уговаривают ее не уходить из школы. Но ей все равно тяжело, надеюсь, как-нибудь окончим школу. До сих пор ходим к психологу.

- А учится как?

- Нормально учится, на «тройки» и «четверки», старается. И с математикой у нее раньше все нормально было, пока этот учитель к ним в класс не пришел. Он сразу начал ей «двойки» ставить.

- А куда после девятого?

- Дочь хочет стать визажистом. Уже сейчас делает подружкам макияж и наращивает ногти.

- Вы будете требовать с педагога компенсацию морального вреда?

- Еще не подавала, но в дальнейшем думаю подать.

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