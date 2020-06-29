«Услышав приговор, снял ремень». В Перми учитель получил 9 с половиной лет за шлепок по попе ученицы

В Перми 29 июня в Орджоникидзевском районе огласили приговор учителю математики пермской школы Валерию Сыропятову. Его обвиняли в «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего». Прокурор запросил для подсудимого 13 лет лишения свободы и запрета на педагогическую профессию. Валерий Сыропятов пришел на оглашение приговора в подавленном состоянии, без вещей.

- Мама меня благословила, отправляя на приговор, - говорит Валерий Сыропятов. - Конечно же она очень переживает.

Судья приговорил учителя к 9.5 годам строгого режима.Фото: Василий Вахрин

Приговор учитель выслушал спокойно. Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам 6 месяцам строгого режима.

Услышав приговор, он начал снимать ремень и отдал конвоиру сотовый телефон. На него надели наручники и вывели из зала суда.

«КП» продолжает следить за ситуацией, статья будет дополнена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Секс-скандал» в Перми: учителю математики светит 13 лет за шлепок по попе семикласснице

В интервью «Комсомолке» педагог рассказал свою версию событий [видео] (подробнее…)

В Перми 17 выпускников выступили на суде в защиту учителя математики, которому грозит 13 лет за шлепок по попе семикласснице

Среди них были сотрудники полиции и юристы [видео] (подробнее...)