2020-06-27T12:34:28+03:00
Происшествия

В Перми 17 выпускников выступили на суде в защиту учителя математики, которому грозит 13 лет за шлепок по попе семикласснице

Среди них были сотрудники полиции и юристы [видео]
Андрей МАТЛИН
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Заступиться за учителя (в центре) пришли на суд его бывшие ученики.Заступиться за учителя (в центре) пришли на суд его бывшие ученики.Фото: Василий Вахрин
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В понедельник в Перми должны огласить приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении учителя математики пермской школы. Валерия Сыропятова обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего». Прокурор запросил для подсудимого 13 лет лишения свободы и запрета на педагогическую профессию.

49-летний учитель вновь хотел бы вернуться в школу, в которой проработал 24 года. Фото: Василий Вахрин

49-летний учитель вновь хотел бы вернуться в школу, в которой проработал 24 года.Фото: Василий Вахрин

Суд проходил за закрытыми дверями, поскольку потерпевшей признана несовершеннолетняя ученица школы.

В интервью журналисту «КП» Валерий Сыропятов рассказал, что в своем последнем слове он заявил о своей полной невиновности и рассчитывает на оправдательный приговор. Он сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стал нелепый эпизод – он хотел отмахнуться от надоедливой семиклассницы, которая выпрашивала тройку по математике, и случайно попал ей пониже поясницы тыльной стороной ладони.

О его версии событий «Комсомольская правда» уже писала.

На каждое заседание к залу Орджоникидзевского суда, где шел процесс, приходили десятки людей, которые поддерживают педагога: коллеги-учителя, родители школьников, выпускники. Они создали в интернете петицию «Защитим учителя от несправедливости. Спасем его от тюрьмы», ее подписали более 700 человек.

- Они не просто поддерживали своего учителя морально, - рассказал адвокат 49-летнего учителя Алексей Сабуров. - 17 выпускников школы по собственной инициативе изъявили желание выступить в качестве свидетелей от стороны защиты, и суд их выслушал. Выступали бывшие ученики Валерия Николаевича Сыропятова разных выпусков – от 1996 года выпуска до 2017-го. В защиту учителя произносили убедительные слова состоявшиеся люди, среди них были сотрудники полиции, юристы. Суд заслушал также родителей учеников, педагогов школы. Они также заявляли, что не могут поверить в виновность учителя.

Со стороны обвинения суд заслушал представителей полиции и центра социальной реабилитации, а из числа работников школы – классную руководительницу и одного из социальных педагогов.

Учитель, которому грозит 13 лет колонии за шлепок семикласснице по попе, рассказал свою версию произошедшего.

- Все они говорили, что знают об этой истории только с чьих-то слов, - отметил адвокат Алексей Сабуров.

Со стороны потерпевших адвоката на суде не было, и каких-либо материальных претензий они пока не заявляли.

Редакция "КП" будет следить за развитием событий.

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В интервью «Комсомолке» педагог рассказал свою версию событий [видео] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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