«Подошел сзади и трогал за лифчик». Подробности истории про пермского учителя, которому дали 9 лет за приставания к ученице

- Прогнозы строить сложно, но я верю в лучшее. Маму жалко, она сильно переживает, это все длится уже больше года, - сказал «КП» 49-летний учитель математики Валерий Сыропятов и, вздохнув, вошел в зал суда.

В понедельник в Орджоникидзевском суде Перми педагогу вынесли приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера». Приговор – 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

«Девочка клянчила тройку»

Эта некрасивая история случилась в марте прошлого года в одной из школ Перми. Со слов педагога, выглядела она так:

- В седьмом классе, где училась девочка, я вел математику первый год. В первой четверти она меня обманула, я поверил и выставил «тройку». Но ведь воспитательный момент должен быть. Я ей сказал, что теперь все работы она будет сдавать в той последовательности, в которой они изучаются. И пока до контрольной за третью четверть мы не доберемся, итоговой отметки у нее не будет!

В тот день, 27 марта, к математику пришли несколько учеников - сдавать «хвосты».

- Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть, - продолжает педагог. – Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова… Я настаивал: «Реши контрольную, получишь свой «трояк» и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься – дети шумят - пойдем в другой кабинет». Мы ушли, она встала у стола и снова начала канючить. Я сижу за столом и говорю ей: «Иди, решай!» Человек не уходит, я отмахнулся. Я сижу, она стоит – куда я попаду? Вот в пояс сбоку тыльной стороной ладони и попал. Получился хлопок. Я признал это, и был отстранен директором от преподавания в этом классе. Извинения я принес и считал, что инцидент на этом исчерпан.

Вскоре информация попала в правоохранительные органы. Сначала уголовное дело возбудили по ст. ст. 135 УК РФ «Развратные действия», а через полгода следствия переквалифицировали на более тяжкую, ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».

На каждом заседани учителя поддерживали

В суд – на каждое заседание по делу Валерия Сыропятова – собиралась группа поддержки: бывшие выпускники, коллеги, родители учеников… 17 из них выступили в качестве свидетелей со стороны защиты. Все они говорили, что не могут поверить в виновность своего любимого учителя. Он не курит, занимается спортом, организует для ребят экскурсии по Пермскому краю и городам России, организует соревнования по рогейну, турслеты, сплавы, сборы…

Несмотря на все добрые слова, сказанные в адрес подсудимого, гособвинение запросило для него 13 лет лишения свободы.

Валерия Сыропятова в день оглашения приговора мы встретили возле здания суда. Он был налегке, без вещей. Как объяснял сам учитель, он верил, что суд во всем разберется и оправдает его.

Валерий Сыропятов пришел в суд на приговор без вещей.Фото: Василий Вахрин

- Я уже отметился, сейчас еще немного прогуляюсь, подышу свежим воздухом, мысленно настроюсь и пойду, - объяснил он перед тем, как зайти в зал суда.

В зал заседания, не смотря на то, что процесс проходил в закрытом режиме, на оглашение приговора пустили журналистов и группу поддержки.

Понять, что педагог испытал в то мгновение, когда судья произнес «девять с половиной лет в колонии строгого режима» было нельзя, лицо учителя было скрыто под маской. А бывшие выпускники и коллеги, которые присутствовали на оглашении, как-то сразу сникли. Кто-то даже не смог сдержать слез.

- Вам понятен приговор и порядок его обжалования?

- Да, Ваша честь, - спокойно ответил осужденный.

В этот момент в зал суда вошли три конвоира. Зная правила нахождения в местах лишения свободы, - педагог, пока шло следствие, провел в СИЗО трое суток - учитель начал расстегивать ремень, чтобы снять его, достал из карманов деньги, сотовый телефон и отдал родственнику. Конвоиры защелкнули на его руках наручники, а всех присутствующих попросили покинуть зал суда.

Понять, что педагог испытал в то мгновение, когда судья произнес «девять с половиной лет в колонии строгого режима» было нельзя, лицо учителя было скрыто под маской.Фото: Василий Вахрин

Я закрывалась, а он отодвигал мои руки

- Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поэтому подробностей мы пояснить не можем, приговор вы слышали, тех доказательств, которые представила сторона обвинения суду было достаточно для того, чтобы признать вину подсудимого в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, поэтому срок наказания такой большой, - сообщил помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Дмитрий Шишкин. – А тот шлепок, и та версия, о котором всем рассказывал сам подсудимый, в том числе в СМИ – это способ защиты.

Как стало известно «Комсомольской правде» от источника, знакомого с материалами уголовного дела, одним из доказательств, представленных в суде, стала переписка потерпевшей семиклассницы со своей подругой в соцсетях. Поздно вечером в день пересдачи математики школьница написала своей близкой подружке, что была в школе, а учитель отвел ее в отдельный кабинет, посадил за парту, подошел сзади и стал трогать за лифчик.

- Я сидела за столом он находился сзади и лапал меня, - писала она. - Я пыталась закрываться руками, а он руки отодвигал и меня за грудь трогал.

Эксперты осмотрели девочку на наличие синяков и единственное, что нашли на ее теле - это небольшая царапина на пальце.

Также обвинение основывалось на словах девочки, ее матери и подруги. Еще следователи нашли видео со школьных камер наблюдения, где запечатлено, как одна из учениц школы рассказала Валерию Николаевичу о том, что сдала задолженность, а тот наклонился и на ухо ей стал говорить, что она молодец. Это трактовали потом, как поцелуй.

В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза, биологических следов педагога на вещах потерпевшей не нашли. Проверяли преподавателя и на склонность к педофилии, но результат оказался отрицательным.

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