2020-05-15T13:02:06+03:00
Происшествия

Арест владельцу пермского отеля «Карамель», где заживо сварились 5 постояльцев, продлили до 20 июля

Следствие обвиняет его в незаконной перепланировке подвального помещения под гостиницу [аудио] [видео]
Андрей МАТЛИН
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Сергей Щербаков попросил объективного расследования.Сергей Щербаков попросил объективного расследования.Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается расследование причин трагедии в пермской эконом-гостинице «Карамель», где ночью 20 января из-за затопления помещений крутым кипятком погибли пять человек, включая ребенка.

Сейчас по уголовному делу проходят двое обвиняемых. Сначала под подписку о невыезде был направлен инспектор Госпожнадзора Пермского края Разиф Исмакаев. Затем, 31 января, арестовали владельца «Карамели» Сергея Щербакова. Его задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге - сразу после трагедии он покинул Пермь и находился за границей, но потом решил вернуться.

Ему предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Какие выводы нужно сделать из трагедии в пермском мини-отеле "Карамель"?

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Сергей Щербаков пытался убедить судью, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, что он решил добровольно вернуться в Пермь. Но ему не поверили: до следователей он все-таки не дошел, поскольку был объявлен в розыск и его взяли в здании аэровокзала в соседнем городе.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

Сейчас сторона обвинения вышла в суд с ходатайством о продлении ареста. Судебное заседание из-за коронавируса было закрытым.

Не помогло то обстоятельство, что на иждивении Сергея Щербакова находятся трое малолетних детей и неработающая жена.

Суд удовлетворил ходатайство. Сергей Щербаков останется в СИЗО, как минимум, до 20 июля.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют владельцу мини-отеля – до 10 лет лишения свободы.

- По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку подвала, который принадлежал его отцу, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Перед своим возвращением в страну Сергей Шербаков распространил в соцсети открытое письмо. В нем он просил прощения у родственников погибших, а также требовал объективного расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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