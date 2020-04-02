Режим полной самоизоляции в Перми из-за коронавируса: патрули останавливают прохожих
2 апреля, первый день действия губернаторского указа о введении режима всеобщей самоизоляции в Прикамье из-за коронавируса. Улицы краевого центра обезлюдели. Виднеются редкие прохожие, почти все в масках. В центре города попадаются патрули. Рабочие в спецовках опрыскивают из шлангов – нет, пока не мостовые – остановочные комплексы и урны возле них.
Город словно обезлюдел.Фото: Андрей МАТЛИН
Скажем сразу: указ мы не нарушали. Деятельность СМИ отнесли к важной и нужной, и нам оформили необходимые пропуска. Без информирования никак.
Наша задача: расспросить патрульных. Многих ли они уже оштрафовали?
Патрули попадаются пока в основном в центре города. Вот вдоль эспланады на улице Ленина идут трое полицейских – двое мужчин и девушка в форме. Как и положено, держимся от них на расстоянии – «не менее полутора метров, а лучше двух». Они хоть и в масках, но фотографировать себя разрешают почему-то только со спины.
Патруль на эспланаде.Фото: Андрей МАТЛИН
Только что они проверяли документы у прохожей женщины в возрасте.
- Она что-то нарушила? – интересуемся.
- Нет, - отвечают нам. – Она показала паспорт и рецепты, объяснила, что идет в аптеку возле дома. Это допускается.
Приходилось ли им кому-то уже выписывать штрафы?
- Пока идет период лояльности, протоколы мы не составляем, выносим только устные предупреждения, а там – как будет развиваться ситуация, - объясняют.
В районе Комсомольского проспекта город тоже опустел.Фото: Андрей МАТЛИН
На Комсомольском проспекте замечаем двух патрульных в камуфляжке с громкоговорителем. Может, это дружинники или казаки? На брифинге в краевом правительстве говорили ведь, что к патрулированию подключатся члены добровольных народных дружин и казачество.
Но нет. На нашивках камуфляжной формы патрульных написано: «Полиция».
У прохожих проверяют паспорта и пропуска.Фото: Андрей МАТЛИН
- Мобильные группы с дружинниками, видимо, еще формируются, - говорят ребята.
Они тоже пока не составляют протоколы, а только делают устные внушения.
Все в порядке, можно идти.Фото: Андрей МАТЛИН
- Нарушителей почти нет, процентов 90 остановленных для проверки документов предъявляют пропуска, - объясняют нам. – Время от времени мы напоминаем прохожим по громкоговорителю о том, что у нас начал действовать режим всеобщей самоизоляции. В обязательном порядке останавливаем тех, кто без индивидуальных защитных средств, но таких мало. Говорим людям, что отсутствие маски и перчаток - это нешуточное нарушение, и за него будут штрафовать.
За отсутствие масок и перчаток пока только предупреждают. Но таких нарушителей на улицах почти нет.Фото: Андрей МАТЛИН
Какие именно штрафы будут выписывать нарушителям и когда закончится период лояльности, нам не говорят.
"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"
- Это пока обсуждается, но, поверьте, нарушение карантинного режима – дело серьезное, - отвечают нам.
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ИСТОЧНИК KP.RU