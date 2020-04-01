2020-04-01T16:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пушкин в прямом эфире». Слушайте вместе с детьми сказки на радио «КП»

Мы присоединились к флешмобу #читаем детям. Слушайте нас каждое утро по будням с 8 утра на 96.6 FM
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: Анны МарковойФото: Анны Марковой
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Ближайшие дни большинство из нас проведет дома с родными и близкими людьми. Возможно, невольно пришло время пересмотреть свои привычные модели поведения – ведь новая реальность диктует поиск новых решений и возможностей.

Провести время дома в самоизоляции еще и с пользой предложил пермский тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев. А именно – познакомить своих детей с аудиоверсиями известных сказок. Сергей «бросил клич» среди местных мастеров слова на своей странице в Фэйсбук, призвав записывать короткие видеоролики и выкладывать их на просторах Интернета.

В качестве примера и сам записал и выложил в Сеть «начитку» одной известной сказки. По задумке, благодаря флешмобу #читаемдетям в мир волшебства смогут «окунуться» практически неограниченное количество пермских семей. Судя по количеству откликов на странице Сергея Лекомцева в Фейсбуке, эта инициатива набирает обороты. Решили поддержать ее и журналисты пермской «Комсомольской правды». С четверга каждое утро, по будним дням, в 8.50 в прямом эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6FM) тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев будет читать отрывки из известных сказок. Присоединяйтесь и вы, включайте радио «Комсомольская правда»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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