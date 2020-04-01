Режим строгой самоизоляции в Перми: 15 вопросов о том, как пермякам жить и работать в этих условиях

В Перми состоялся брифинг министра здравоохранения Прикамья Оксаны Мелеховой и заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Льва Гершанока по режиму всеобщей самоизоляции. Трансляция велась на сайте телеканала «Вести-Пермь».

Кто должен соблюдать режим строгой самоизоляции?

Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространяется на всех. Режим самоизоляции вводит в соответствии с нормами СанПина - органы власти могут вводить запреты в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Это мероприятия по нашей защите. Они показали свою высокую эффективность в других странах. Тем более нам дан шанс в течение сегодняшнего дня решить свои основные проблемы.

Куда и кому можно выходить из дома?

1 апреля жители должны определиться с местом проживания. Выходить из дома можно, но только за продуктами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку.

Можно также ходить на работу, но только тем людям, кто работает в службах жизнеобеспечения – для них введены особые пропуска, которые должны выдавать работодатели. Работодатели должны подать списки тех, кто будет работать в органы местного самоуправления. Пользоваться личным транспортом можно, но также на работу или по экстренным случаям.

Можно ли ходить за продуктами не в ближайший магазин?

Если это обусловлено необходимостью приобретения специальных, к примеру, диетических продуктов, - да. Если потому, что хочется молоко не той жирности, – нет.

А если необходимых лекарств нет в ближайшей аптеке, можно ли поехать в другую?

Если вас остановит патруль, то необходимо показать документы о диагнозе и рецепт. Но, скорее всего, выяснять это будут, только при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Можно ли ходить за питьевой водой на родник?

Если поблизости нет магазина, можно идти на родник. Встретив человека с бутылью, патрули отнесутся с пониманием. Но при этом надо находиться в маске и перчатках.

Если наше предприятие работает, как доказать, что я иду на работу?

Пропуск будет выдаваться по маршруту к месту работы и обратно. Либо в нем будет указано, что работа носит разъездной характер. Пропуск выдается на маршрут от работы и на работу. Разрешение надо получать на работе. На первый раз можно будет показать электронную копию пропуска на работу, например, его фотографию в телефоне. Она тоже будет действительна.

Что грозит за нарушения?

Лица, которые нарушают режим, будут привлекаться по статье 6.3 административного кодекса за нарушение противоэпидемического режима. Вчера дума приняла новый пакет законов, ужесточающих штрафы за нарушения: от 15 до 300 тысяч рублей.

Кто будет контролировать соблюдение режима?

Будут мобильные группы, с участием полицейских, дружинников, казаков. Полномочия патрулей регулируются кодексом об административных правонарушениях. Они могут применить весь спектр воздействия – от предупреждения до штрафа. Они могут также принять меры к прекращению нарушения. То есть, попросту говоря, попросить человека вернуться домой или доставить его туда.

Как доказать, что я вышел в магазин, находящийся возле моего дома?

Показать паспорт с пропиской или договор аренды. Если живете на съемной квартире, можете в присутствии патруля созвониться с собственником квартиру. Либо вас проводят к месту жительства, чтобы убедиться, что вы там живете, к примеру, ключ подходит к двери.

Что делать, если нет масок?

Возьмите кусок ткани или марли и сделайте сами. Для защиты вполне годится 4-слойная марлевая повязка. Только не забывайте ее проглаживать.

Перчатки также можно взять любые. Главное уберечь от соприкосновения с поверхностями, на которых может быть инфекция. Если они многоразовые, их надо мыть с мылом, тканевые - многократно прогладить горячим утюгом.

Можно поехать на дачу?

Дача - это место, где вы проводите свой досуг, место для отдыха. Поэтому поездка на дачу будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции. Если вы хотите, можете отправиться на дачу сегодня, но находиться там нужно будет до прекращения режима самоизоляции. Когда он закончится, пока неизвестно.

Можно ли навещать пожилых родственников?

Если вашим пожилым родственникам нужна помощь, лучше на это время жить вместе с ними. Если вы работаете, то навещать их не надо. Обращайтесь за помощью к волонтерам и скорой социальной помощи. За лежачими родственниками уход возьмут на себя социальные службы.

Как быть, если нужна медицинская помощь?

Все плановые мероприятия в поликлиниках прекращены. Если человеку были назначены плановые инъекции, либо он ложится в стационар, либо его обеспечивают на дому уколами и перевязками. Если вы заболели – вызывайте врача на дом. Выписка льготных рецептов будет проводится дистанционно либо на дому. Если у вас закончились жизненно важные лекарства, вызывайте врача на дом. Если вам отказали - звоните на горячую линию Минздрава.

Что делать тем, кто живет от зарплаты до зарплаты?

Рассматривается возможность отсрочек по платежам и ипотечным кредитам. На региональном уровне решено, что это форс-мажорная ситуация и нарушение обязательств не будет считаться. Приостановлены начисление пени по ЖКХ. Не будет отключаться интернет и телефон. Но нужно понимать, что это не относится к долгам за более ранние периоды.

Если у вас нет денег оплатить за съемное жилье, то в суде сможете доказать, что не могли вносить аренду из-за сложившейся ситуации

Когда завершится режим самоизоляции?

Чем лучше люди будут соблюдать режим, тем меньше вирус будет перелетать друг от друга. Исполняем режим - уменьшаем количество дней дома.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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