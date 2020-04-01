Нарушение домашнего режима самоизоляции в Перми: какие штрафы предусмотрены из-за коронавируса

Что будет тем, кто нарушит режим самоизоляции в Перми и Пермском крае? Кто и в каких случаях будет наказывать нарушителей? Какие меры воздействия и штрафы предусмотрены?

На эти вопросы ответил заместитель главы Пермского края Лев Гершанок, а также министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Как известно, до недавнего времени гражданам за нарушение противоэпидемиологического режима грозили штрафы от 100 до 500 рублей. В федеральном правительстве предложили увеличить штрафы и сделать их - от 1 до 3 тысяч рублей. Но в Госдуме пошли еще дальше.

Что грозит нарушителям

- Сейчас лицам, которые нарушают режим самоизоляции, грозит наказание, предусмотренное статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение противоэпидемиологического режима, - ответил заместитель главы Прикамья Лев Гершанок. – Но буквально вчера Государственная дума приняла пакет поправок в законы, которые ужесточают ответственность за такие правонарушения. Как только эти поправки будут утверждены, штрафы будут уже от 15 тысяч до 500 тысяч рублей.

Во многих случаях сразу штрафовать людей по началу не будут.

- Каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально, все будет зависеть от развития ситуации, - объяснил Лев Гершанок. - Но надо понимать, что правоохранительные органы могут применить весь спектр воздействия – от предупреждения до штрафа. Они могут также принять меры к прекращению нарушения. То есть, попросту говоря, попросить человека вернуться домой или доставить его туда.

Кто будет патрулировать улицы?

На этот вопрос в краевом правительстве отвечают так.

- Министерству общественной безопасности Пермского края дано поручение сформировать мобильные группы с участием сотрудников внутренних дел, членов добровольных народных дружин, казачества, которые будут патрулировать улицы, - ответил на этот вопрос замглавы Прикамья. - Решение об административной ответственности будет принимать сотрудник полиции.

Как известно, людям все же будет разрешено ходить в близлежащие магазины и аптеки, за водой в своем микрорайоне. А если человек прописан не там, где проживает?

- Нужно иметь при себе документы и внятное объяснение, зачем и куда человек направляется, - объяснил Лев Гершанок. – В качестве подтверждения может быть использовано свидетельство на право собственности, договор аренды квартиры. Человека могут проводить до дома и убедиться, что он там проживает. В крайнем случае, подтверждением может быть ключ, которым он откроет дверь.

- Думаю, сотрудники полиции с пониманием отнесутся, если увидят прохожего с бутылкой воды из близлежащей колонки или родника, - отметила Оксана Мелехова. – Важно только соблюдать дистанцию не менее полутора метров от других людей, например, в очередях. И обязательно быть в маске и перчатках.

Где взять маски и перчатки

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По поводу средств защиты также были заданы вопросы – что, если их не удастся купить?

- Маски, в крайнем случае, можно изготовить и самостоятельно, например, из марли или четырех слоев ткани, - сообщил Лев Гершанок.

- Важно только регулярно маски и перчатки стирать с мылом, а тканевые еще и проглаживать горячим утюгом, - напомнила Оксана Мелехова.

Перекроют ли дороги на въезде и выезде из города?

- Нет, такая мера пока не предусмотрена, - сообщил Лев Гершанок. – Но машину могут остановить и попросить объяснить, кто и куда едет. Допустим, кому-то нужно будет срочно добраться до стоматологической поликлиники к дежурному врачу по записи. Достаточно будет подтверждения, что человек позвонил стоматологам и записался на прием. Разумеется, могут возникнуть вопросы по различным другим ситуациям, они будут анализироваться на заседаниях рабочей группы и оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

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