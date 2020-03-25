«Не залипайте в сериалы, а если захотелось шоколадку – подождите 10 минут». Как не растолстеть и не спиться, работая на удаленке

С каждым днем из-за распространения коронавируса все больше людей переходят на удаленную работу из дома. Во многих городах закрываются кинотеатры, кафе, развлекательные центры, бассейны, фитнес-клубы. Как избежать депрессии, не растолстеть и, чего уж там, не спиться, сидя дома в четырех стенах. Об этом «Комсомолке» рассказала трансформационный коуч, нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина Быкова. Советы простые, и следовать им может любой человек.

На своей странице в Инстаграм Катя рассказала, как правильно похудеть. Фото: instagram.com/kater.fm

Вместо мешка гречки, купите разнообразную еду

В некоторых регионах началась настоящая охота за гречкой. Например, в Москве ее сметают с полок за час - два. А теперь подумайте, зачем вам 10 кг ядрицы, если обычно вы готовите ее раз в неделю?

Полки в кухне и ваш холодильник должны быть заполнены разнообразной едой. Чтобы лишний раз не ходить по магазинам, продумайте меню на неделю и составьте список, с которым пойдете в магазин за продуктами.

В рационе обязательно должен быть белок – это мясо, курица, рыба, морепродукты и все, что вы обычно едите. Любимые крупы, овощи, фрукты. Вариант, чтобы минимизировать походы в супермаркет – замороженные овощи. Также не забывайте про полезные жиры – авокадо, маслины, орехи, масло.

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То есть, купите тот набор продуктов, из которого вы будете каждый день готовить полезную и сбалансированную еду (примерный рацион смотрите ниже в рубрике «На заметку»).

Захотел перекусить, подумай сначала о лете

Сидя дома, рядом с холодильником, желание перекусить возникает гораздо чаще, чем в офисе. Заскучал, загрустил – решил порадовать себя вкусняшкой. Это нормальный человеческий инстинкт, но поддаваться ему не стоит.

Почувствовал голод – сел за стол и нормально пообедал. Захотел слегка перекусить, порадовать себя шоколадкой, подожди минут десять. Подумай, например, что скоро лето, пляжный сезон, и лишние калории сейчас ни к чему. В 90 процентах случаях тяга перекусить отпадает.

Если нет - устраиваем полезный перекус. Режем яблоко с морковкой, делаем бутерброд с сыром или съедаем горсть орешков, а не кучу вредных углеводов. Что они вообще делают в вашем доме, если вы не планируете за время вынужденной самоизоляции набрать 5 – 6 лишних кило?

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Лучший способ не есть конфеты и пряники – не покупать конфеты и пряники.

Устраивайте активные перерывы

Те, кто в привычной жизни занимается спортом, уже нашли выход из ситуации и тренируются дома. Для них ежедневная физическая активность – норма.

Остальным очень рекомендую устраивать перерывы в течение рабочего дня. Начните с зарядки в постели, делайте махи ногами, захлестики, приседания, растяжку, планку – все, что угодно, только двигайтесь.

Если всерьез решили взяться за себя, найдите себе онлайн-наставника, который разработает для вас оптимальный рацион питания и систему тренировок.

Учите английский и танцуйте

В привычной жизни люди настолько заняты ежедневными делами и заботами, что откладывают на потом то, что им действительно важно и интересно. Признайтесь, что сейчас наступил именно момент, когда можно посвятить свободное время своей мечте – начните учить английский, вышивать крестиком, запишитесь на онлайн-курсы по рисованию или танцы. Танцы – это вообще отлично, поднимает настроение и уменьшает талию.

Словом, отвлекитесь от еды и займитесь самообразованием. Благо, сейчас в бесплатном доступе сотни различных онлайн-курсов.

Не умеете медитировать, просто смотрите в окно

Отличный способ успокоить нервы на фоне потока негативных новостей и изменившегося уклада жизни – медитация. Если медитировать не умеете или просто никогда не пробовали, просто сядьте у окна и закройте глаза. Посмотрите вовнутрь себя – послушайте, как стучит сердце, почувствуйте свое дыхание. Через 30 секунд откройте глаза и посмотрите на улицу, на то, что происходит за окном.

Не залипайте в соцсетях

Вспомните, какими неуправляемыми и непослушными становятся дети, когда вы пытаетесь оторвать их от гаджетов. Со взрослыми все происходит точно также. Если неделями лежать на диване и листать ленту новостей в соцсетях, неизбежно появятся лень, апатия и состояние «все бесит». Вы уходите от реальности, что очень плохо сказывается на вашем психологическом состоянии. Возникает стресс, который тут же хочется заесть чем-то вредным.

То же самое с круглосуточным просмотром сериалов. Потратьте свободное время на что-то более полезное для себя и своих близких. Как вариант – книги.

Не засыпайте в тот же день, когда вам нужно проснуться

На удаленке есть соблазн поспать утром дольше, чем обычно: не надо собирать детей в школу, ехать на работу и так далее. Людям сейчас спать некогда и многие этим даже бравируют: сон для слабаков, отоспимся на пенсии.

Всегда обращаю внимание на то, что проблемы со сном и хронический недосып влияет на ваш аппетит и общее самочувствие.

Если вы не выспались, 100-процентов в течение дня вы будете постоянно испытывать голод и, соответственно, съедите больше, чем необходимо. Тем более, если сидите дома в близком контакте с холодильником.

Норма сна для взрослого человека – 7 – 9 часов. Основная рекомендация – ложиться спать в районе 23 часов. Здесь работает простое правило – нельзя засыпать в тот же день, когда вам нужно проснуться, то есть после полуночи. И еще одно важное напоминание про сон. Во сне мы худеем, восстанавливаем запасы энергии и иммунитет.

Пересыпать тоже плохо. Нас будит гормон стресса, поэтому мы должны встать с кровати в привычное для себя время и стряхнуть с себя этот гормон.

Не ходите весь день в пижаме

Даже если вы знаете, что сегодня не выйдете на улицу, сразу после пробуждения умойтесь, примите душ и приведите себя в порядок. Если вы целый день будете бродить по квартире в ночнушке, стресс не заставит себя долго ждать. А что мы делаем со стрессом? Да, заедаем его вкусняшкой и, конечно же, толстеем.

Таблетка в виде алкоголя не работает

Вижу много постов, как люди в шутку боятся спиться от ничегонеделания. Давайте разберемся, работает ли таблетка в виде алкоголя? Да, вы выпиваете два бокала вина, пытаясь снять нервное напряжение, отключиться от проблем, расслабиться.

Возможно, на короткий период вам это удается, но что происходит дальше? Действительно ли алкоголь помогает справиться со стрессом? Нет, вы просыпаетесь утром – настроение и работоспособность на нуле, если перебрали – мучает похмелье, вам снова грустно и одиноко. А как мы боремся со стрессом? Да, опять же едим что-то вредное и накапливаем лишние килограммы.

Здесь совет один – не держите в доме алкоголь, если у вас есть к нему тяга. Ищите другие варианты, как себя успокоить и поднять настроение.

НА ЗАМЕТКУ

Примерное меню на день с примерным количеством порций

Вариант 1

Завтрак.

Омлет с помидорами из 2 яиц и молока и 120 гр гречки . Яблоко

Перекус.

Сендвич. 60 гр хлеба смазать 50 гр авокадо, положить 50 гр запеченного куриного/индюшачьего филе, помидор, огурец.

Обед.

120 гр куриной грудки, тушеной в сливках. Съедаем с 120 гр гречки. Закусываем все овощным салатом с маслом.

Ужин.

120 гр творога с горсткой изюма + 20 орешков . Заправить сметаной.

ВАРИАНТ 2

Завтрак.

Сырники из творога с добавлением банана. 20 гр шоколада

Перекус.

Кефир с яблоком. 20 гр орешков

Обед.

Порция щи с мясом и кусочком хлеба. 40 гр сыра с чаем.

Ужин.

150 гр тушеной куриной грудки с морковкой и луком + 120 гречки. Салат с маслом

ВАРИАНТ 3

Завтрак.

Овсянка на воде или молоке с изюмом. Омлет из 2 яиц, приготовленный с овощами (кабачки и помидоры). Кофе/чай без сахара

Перекус.

Бутерброд с сыром. 200-300 мл кефира/йогурта. На десерт 20 гр шоколадки

Обед.

150 гр филе индейки, запеченного в духовке с приправами в фольге. Порция запеченного картофеля. Съесть с салатом из овощей с маслом.

Перекус.

Индейка и картошка с обеда (полпорции)

Ужин. 120 гр стейка горбуши + Овощного рагу или салата из свежих овощей с маслом

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