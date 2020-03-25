Коронавирус в Перми, последние новости на 25 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 25 марта 2020 года. Диагноз коронавирус официально подтвержден у трех человек. Сейчас 32 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Еще 1916 человек изолированы без симптомов заболеваний на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, это также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У них тоже взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции. Их количество выросло за сутки почти на 400 человек.

В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По распоряжению Дмитрия Махонина все частные бассейны в Перми также должны закрыться на карантин. На данный момент работают бассейны «Кама», «БМ» и «Жемчужина».

Также в ближайшее время должны закрыться из-за угрозы распространения коронавируса все клубы Перми.

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю сообщили, с 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории: краевого Центра по борьбе со СПИД, лаборатория Краевой клинической инфекционной больницы и Центр гигиены и эпидемиологии. Но просто прийти туда и сдать мазок нельзя. Если пермяк здоров, и в последние две недели не был за границей, но считает, что на него «накашлял» кто-то из его окружения, то действовать нужно так.

- Для начала нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту в поликлинику по месту жительства, - пояснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов - Формально, медучреждение отказать в этом не должно, тем более, если человек после такого контакта начал плохо себя чувствовать.

Тем временем Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что симптомы коронавируса нашли у главного врача одной из пермских больниц. Известно, что недавно он вернулся из заграничного отпуска.

- В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установлен. Они находятся на карантине. Ситуация под контролем, - сообщили в ведомстве.

На карантине находится и мэр Кунгура Сергей Гордеев. На днях он вернулся из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, где два человека, заболевших новым коронавирусом уже умерли, а количество инфицированных превысило 150 человек.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы сообщила: - Мы не можем ввести какие-либо ограничения для студентов до объявления режима ЧС. - Так что ключевое слово тут «сознательность». Что касается других категорий: мы рекомендуем всем людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, избрать для себя добровольную самоизоляцию.

Если у кого-то нет по тем или иным причинам возможности изолировать себя дома, например, несколько человек проживают в однокомнатной квартире, мы готовы разместить их в обсерваторах, сейчас их два, но готовится третий в поселке Майский в Краснокамском районе.

Мы обеспечим также таким людям доставку лекарств, заказанных удаленно. Назначенные плановые операции будут в больницах будут переноситься на более поздний срок – мы поставили задачу по возможности избежать скопления пациентов в больницах.

Как будут действовать власти в условиях режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса, готовы ли они к любому развитию событий?

- Мы подготовились к любому развитию событий, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы. – В частности, предусмотрена система поэтапного заполнения пермских больниц пациентами. Сейчас это медсанчасть №1 и краевая инфекционная больница. На следующем этапе, если потребуется, это будут 6-я и 7-я городские больницы.

Хватит ли в Пермском крае аппаратов ИВЛ? В Европе столкнулись с нехваткой именно этой аппаратуры.

- Мы провели аудит, у нас сейчас 770 аппаратов ИВЛ, принято решение закупить еще 10 аппаратов, а также планируем приобрести аппаратуру гемодиализа легких, - сообщила Оксана Мелехова. - Сформирован шестимесячный запас материалов для ИВЛ. Мы предусмотрим систему оплаты тех, кто будет использовать эти аппараты.

Кто и как будет брать у людей тесты на коронавирус?

- У тех, у кого есть симптомы заболевания, как и у тех, кто приехал из-за рубежа, анализы будут принимать только в лаборатории Роспотребнадзора на улице Лебедева, 26. У остальных – еще в двух лабораториях: в пермском центре антиСПИД и в краевой инфекционной больнице, - отметила министр. - В случае неясности или при предварительном подтверждении диагноза, тесты будут отправляться в Московский противочумной НИИ - до недавнего времени их отправляли в новосибирский «Вектор».

Материалов для тестов в Пермь приходит достаточное количество. На заседании Госсовета дано разрешение частным лабораториям проходить соответствующую сертификацию. Но пока от них не поступало таких заявок.

Удастся ли увеличить запас в городе медицинских масок?

На этот вопрос Оксана Мелехова сообщила, что на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было решено упростить процедуру лицензирования производства защитных масок.

- К их пошиву сейчас активно подключились на пермском предприятии «Сорбент» и в колониях системы ГУФСИН, - рассказала Оксана Мелехова. – Они обещают начать поставку масок в начале следующей недели.

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