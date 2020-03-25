2020-03-25T13:02:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае подтверждены еще два случая коронавируса

Количество находящихся на карантине выросло на 600 человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 25 марта официально подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом в Пермском крае.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - отметили в ведомстве. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Сейчас в Прикамье пятеро заболевших. На карантине находится 2521 человек. Еще вчера их было 1916.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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