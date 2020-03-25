2020-03-25T15:01:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Что известно о пермяках, больных коронавирусом

Сейчас в Прикамье подтверждено пять случаев заболевания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Результаты анализов подтвердили заболеваниеРезультаты анализов подтвердили заболеваниеФото: архив "КП"
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25 марта официально подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом в Пермском крае.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, это две женщины, 21 и 43 лет. Они вернулись из Франции и из Италии.

- Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением, - подчеркнули в Минздраве.

Сейчас в Прикамье пятеро заболевших. Кроме этих двух женщин в их числе - 35-летний мужчина, прилетевший из Доминиканы 11 марта, мужчина который 10 марта вернулся из Франции, и женщина, которая три месяца прожила в Швейцарии, а в середине марта возвратилась домой.

В больницах под наблюдением врачей находится 39 человек с симптомами ОРВИ. На карантине - 2521 человек. Еще вчера их было 1916.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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