Что известно о пермяках, больных коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T15:01:40+03:00

Сейчас в Прикамье подтверждено пять случаев заболевания

Изменить размер текста: A A

25 марта официально подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом в Пермском крае.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, это две женщины, 21 и 43 лет. Они вернулись из Франции и из Италии.

- Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением, - подчеркнули в Минздраве.

Сейчас в Прикамье пятеро заболевших. Кроме этих двух женщин в их числе - 35-летний мужчина, прилетевший из Доминиканы 11 марта, мужчина который 10 марта вернулся из Франции, и женщина, которая три месяца прожила в Швейцарии, а в середине марта возвратилась домой.

В больницах под наблюдением врачей находится 39 человек с симптомами ОРВИ. На карантине - 2521 человек. Еще вчера их было 1916.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 24 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

​Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 24 марта 2020 года: у трех пациентов официально подтвержден опасный диагноз (подробнее...)

Частные бассейны Перми закроют на карантин

Также в ближайшее время должны закрыться из-за угрозы распространения коронавируса все клубы Перми (подробнее...)

«Пожалуйста, останьтесь дома». Березниковские врачи присоединились к челленджу и попросили жителей соблюдать меры безопасности

Медики уверены, что только самодисциплина поможет в борьбе с вирусом (подробнее...)

«На меня «накашляли» в супермаркете». Могут ли пермяки пройти обследование на коронавирус, если они не выезжали за границу [аудио] (подробнее...)

Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат

В Центробанке проинформировали банки, как избежать распространения болезни (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU