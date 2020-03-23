Количество зараженных коронавирусом в Перми на 23 марта 2020 года: можно ли пермякам обследоваться на инфекцию, если они не выезжали за границу

- Я ехал в междугородном автобусе (или летел на внутреннем рейсе) с подозрительным пассажиром, который постоянно кашлял. Я переживаю за свое здоровье и хочу пройти тест на коронавирус, могу ли я это сделать? - подобные звонки постоянно раздаются на горячей линии по профилактике коронавируса.

100% тех, кто вернулся из-за границы

Могут ли пермяки по собственному желанию пройти тест на коронавирус? Причины такой мнительности могут быть разные: человек считает, что попал в зону риска, так как стоял в очереди в супермаркете с кашляющим покупателем или ехал в автобусе с подозрительно чихающим пассажиром.

- Тестирование на коронавирус в обязательном порядке проводится всем пермякам, которые вернулись из-за границы, - объяснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. - В аэропорту прилетающих пассажиров сейчас никто не проверяет, люди должны знать алгоритм действия: на 14 дней после возвращения им необходимо самоизолироваться дома. Сообщить о возвращении нужно по телефону горячей линии Минздрава, через сайты ФСС или Госуслуг, где недавно появилась специальная опция. Для подтверждения необходимо отправить скан загранпаспорта и электронного билета, и человеку будет выдан больничный лист. На десятый день к нему придет медработник и возьмет мазок.

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При подозрении - к участковому терапевту

С 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории: краевого Центра по борьбе со СПИД, лаборатория Краевой клинической инфекционной больницы и Центр гигиены и эпидемиологии. Но просто прийти туда и сдать мазок нельзя. Если пермяк здоров, и в последние две недели не был за границей, но считает, что на него «накашлял» кто-то из его окружения, то действовать нужно так.

- Для начала нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту в поликлинику по месту жительства, - пояснил Евгений Смирнов. - Формально, медучреждение отказать в этом не должно, тем более, если человек после такого контакта начал плохо себя чувствовать. Каждая поликлиника решает сама, как будет организован забор биоматериала. Возможно, это будет проходить в процедурном или доврачебном кабинете, где у медсестры должны быть все средства индивидуальной защиты: маска, защитные очки, перчатки.

В Перми исследования на коронавирус проводят тест-системами, зарегистрированными и произведенными новосибирским «Вектором». Количество зараженных коронавирусом в Перми остается на прежнем уровне, тесты сдали уже 1527 человек.

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- Ежедневно мы оправляем в федеральный Центр информацию, сколько исследований провели, и если нам не хватает тест-систем, то нам их буквально в тот же день доставляют самолетами, - продолжает эпидемиолог. - Все тесты проводятся пермякам бесплатно.

Чтобы проверить, действительно ли все желающие могут сдать тест на коронавирус, мы позвонили в поликлинику и спросили об этом.

- Обратитесь в кабинет доврачебного приема, сегодня он работает до 20.00, о мазке вам все объяснят на приеме, - ответили нам в регистратуре.

Напомним, на 23 марта 1527 пермяков, вернувшиеся из-за рубежа, уже сдали анализы на наличие коронавируса. Если тест выдает положительный результат, то его отправляют в новосибирский «Вектор» для подтверждения. Сейчас в Перми официально зафиксировано три случая заражения опасной инфекцией, двое мужчин и женщина проходят лечение. А под наблюдением медиков в инфекционной больнице находятся еще 39 человек.

О проведении исследований заявляют и частные компании

Сейчас тестирование можно пройти только в государственных лабораториях, но к этому вопросу подключатся и частные компании. Мы обзвонили частные медицинские центры Перми и выяснили, что пока только один - федеральный «Инвитро» - заявляет о том, что с середины апреля будет проводить тестирование.

- Мы планируем начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-19 со второй половины апреля, - объяснила девушка-оператор. - Для этого у пациента будет браться соскоб из ротоглотки и носоглотки, срок выполнения исследования будет составлять два дня. Информации о стоимости пока нет, вскоре мы объявим ее на нашем сайте, сейчас прорабатываются механизм забора биоматериала и вопросы безопасности персонала и пациентов. Чтобы избежать заражения, в офисах компании будет приниматься не более трех посетителей одновременно, но пока нет точного списка городов, в которых будет доступен этот анализ.

- Роспотребнадзор не может запретить частным компаниям проводить исследования, если они закупят оборудование и будут проводить тестирование в соответствии с санитарными правилами, а вот если будут использоваться неразрешенные методики, то компании просто могут лишиться лицензии, - пояснили в пермском Роспотребнадзоре.

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