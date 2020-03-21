2020-03-21T14:08:22+03:00
Общество

Коронавирус не пройдет: в Прикамье опубликовали длинный перечень ссылок на онлайн-ресурсы библиотек и культурных мероприятий

Их нелишне перепостить и отправить друзьям
Андрей МАТЛИН
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Я дисциплинированная девушка и буду посещать библиотеки в режиме онлайн.Я дисциплинированная девушка и буду посещать библиотеки в режиме онлайн.Фото: Василий Вахрин
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На сайте правительства Прикамья опубликовали внушительный список ссылок, по которым в период борьбы с коронавирусной инфекцией можно бесплатно разыскать любую интересующую вас литературу. Что и говорить, такая база данных пригодиться и когда вирус перестанет давать о себе знать.

- С 18 марта в Прикамье приостановлена деятельность музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров, - напоминают в краевом правительстве. - Однако это совсем не значит, что библиотеки закрыли свои ресурсы – пользователи смогут в них «сходить» в онлайн-режиме.

Например, Объединение муниципальных библиотек города Перми предлагает воспользоваться бесплатным доступом к следующим ресурсам: - IPRbooks: это более 40000 учебных и научных лицензионных изданий по всем областям знаний. - ЛитРес: более 200 000 электронных и аудиокниг: бестселлеров и классики, произведений на иностранных языках. - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это учебная и научная литература от ведущих российских издательств. - Библиошкола: Школьный портал - инновационный образовательный ресурс, предоставляющий доступ к учебно-методической и познавательной литературе.

Для доступа к ресурсам нужен логин и пароль, их можно получить, позвонив в муниципальные библиотеки Перми по телефонам: http://www.biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=9:

Краевая библиотека им. А. М. Горького предлагает воспользоваться литературой из Пермской электронной библиотеки (ПЭБ).

Культурно-творческая деятельность учреждений также переходит в режим онлайн. Большинство запланированных литературно-музыкальных мероприятий, лекций, встреч с писателями и художниками, экскурсий также будут проведены в онлайн-формате.

На youtube канале пермской библиотеки им. Пушкина 23 марта пройдет лекция «О пермском периоде жизни Б. Пастернака», а на следующий день, 24 марта, будет организована трансляция концерта пермского музыкального коллектива «Сирень», прозвучат популярные романсы и песни композиторов XIX- XXI веков.

26 марта на сайте «Горьковки» можно будет посетить новую виртуальную выставку «Книги петровской эпохи» - об этапах книгопечатания в России XVIII века на примере изданий, сохранившихся в фонде редких книг.

Онлайн-услуги библиотеки Прикамья подготовили и для детей. 20 марта «Кузьминка» откроет виртуальную выставку «Антон Павлович Чехов». Юные читатели смогут узнать биографию писателя, прочитать рассказы и посмотреть спектакль, решить кроссворд и собрать пазл. В первую неделю апреля библиотека проведет онлайн-встречу с детским писателем Андреем Сергеевичем Зелениным «Как рождаются книжки».

С полным списком оказываемых электронных услуг и афишей виртуальных мероприятий можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений: Объединение муниципальных учреждений Перми –посмотреть Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького - посмотреть Пермская краевая библиотека им. Л. И. Кузьмина - посмотреть

Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачевапосмотреть

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ИСТОЧНИК KP.RU

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