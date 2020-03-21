«Страшно подумать, что мой муж пережил!» 67-летний пермяк, пострадавший во время взрыва в пятиэтажке на Чернышевского, только чудом спасся из огня

Жильцы первого подъезда пятиэтажного дома на улице Чернышевского, 3, где в квартире №9 вчера прогремел взрыв, сегодня приезжают забрать вещи – кого-то временно приютили родные, таких двадцать человек, десятерых власти разместили во временном жилфонде.

Пожарные не смогли попасть в горящую квартиру через окно - так там было жарко.Фото: Андрей МАТЛИН

В полностью разрушенной трехкомнатке на четвертом этаже эксперты обнаружили аккуратно перерезанный кем-то газовый шланг. Судя по всему, оттуда и выпускали газ, который затем взорвался с чудовищной силой. На лестничной площадке пожарные обнаружили бездыханную 34-летнюю женщину. Силовики вывели из подъезда 35-летнего парня с обгорелыми ногами, спаслась и получившая ожоги 71-летняя женщина.

И в последний момент удалось спасти 67-летнего жильца квартиры, которая расположена на той, где прогремел взрыв. Его на каталке с кислородной маской на лице погрузили в карету реанимации.

Один из тех, кто был в квартире во время взрыва.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Сегодня за вещами приехала его жена Анна Григорьевна. Привез ее сын, у него она пока и будет жить. Владимир Петрович пока лежит в городской больнице имени Тверье.

- Я до сих пор не могу без ужаса представить, что пережил мой муж! – срывающимся голосом говорит Анна Григорьевна. – Он дома был один, а я была в магазине. Потом слышу: вой сирен. И все машины едут к нашему дому. Над ним столбом поднимается черный дым. Вокруг толпы людей. И вдруг звонок: «Аня, меня запер огонь! Я не могу в подъезд высунуться!» Я ему, мол, беги к лоджии. А он: «И там полыхает!» Я тогда к пожарным: «Там человек наверху остался!» А сама вижу, что пожарный на лестнице никак к окнам, где огонь полыхает, подступить не может. Оттуда малиновые языки пламени рвутся. Потом стали туда струи воды пускать и огонь сменился на густой дым. Вода потом затопила все нижние квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767903" frameborder="0"></iframe> Врыв газа в пермской пятиэтажке был не случайным?.

Анна Григорьевна говорит, что когда увидела, как ее мужа на каталке везут, а он не шевелится, чуть сознание не потеряла.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали 00:00 00:00

- Врачи говорят, он получил ожог дыхательных путей, - говорит женщина. – Сейчас муж уже пришел в себя, ему стало получше. Он рассказывает, что в нашей квартире, где его огонь отрезал, уже нечем было дышать от дыма.

В их с мужем квартиру ей было страшно заходить – копоть на стенах, штукатурка с потолка и стен осыпалась, окна заколочены фанерой.

От взрыва вылетели стекла и в квартире этажом выше.Фото: Андрей МАТЛИН

Что же произошло в квартире под ними?

- Там жила наша соседка Елена, одна жила – у нее сына в армию забрали после института, - говорит Анна Григорьевна. - Я очень удивилась, когда узнала, что в этой квартире оказались еще три каких-то человека, ее-то самой там не было. Соседи говорят, что она недавно пустила туда пожить племянника.

- Никого из тех, кто там в момент взрыва оказался, мы толком не знаем, - рассказывает ее сосед. – Так, видел пару раз. Какой-то незнакомый мне парень все лозунги при встрече выкрикивал. Сейчас среди жильцов дома ходит слух, что владелица квартиры по доброте душевной пустила пожить племянника, потому что тот со своей сожительницей все ссорился. И вроде бы его мать ходила проведать его. Может быть, это они и есть. Но кто его знает.

Теперь вещи жильцов первого подъезда охраняет ГБР.Фото: Андрей МАТЛИН

Кроме Владимира Петровича в больнице имени Тверье лежит также 71-летняя женщина с ожогами. 35-летнего парня с обожженными ногами и лицом поместили в больницу имени Гринберга.

Расследованием взрыва в доме на улице Чернышевского занимаются следователи СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело.

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